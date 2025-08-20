設減速丘、區內限速30公里 新北劃板橋2校周邊為行人友善、優先區
新北市長侯友宜今上午主持道安會報，交通局專案報告人行環境總檢視，推動行人友善區、優先區，預計第一處將在8月底完成。侯友宜說，今年1至7月取締行人違規比去年同期增加82%，汽機車不禮讓行人取締增加28%，凸顯強化執法、降低事故風險。
交通局專委林昭賢以「新北人行環境總檢視」專案報告，新北市行人交通安全設施改善計畫，以行人通行空間檢討、行人安全設施改善、校園周邊人行環境改善，和行人友善區及優先區為四大重點。
林指出，其中行人友善、優先區規畫原則，為區內速限30公里、設置減速丘、減速台、周邊巷弄路口評估設行人專用時相及設友善區牌面、彩色鋪面等。目前板橋忠孝國中與後埔國小周邊街廓施工中，預計8月底前完成，而蘆洲空中大學與蘆洲國小街廓，7月底已會勘，今年目標完成2處、明年目標完成4處。
侯友宜指出，新北30日內交通死亡事故共107人，比去年少了2人，但下降幅度有限，且2起機車事故都發生在在山區路段，他指示道路主管單位加強巡檢，包括修剪樹木、彎道警示、標線也要清楚，務必提前排除風險。
侯也提到，新莊、三重、板橋等事故較多區域，除由警察局深入分析肇因，交通工程該改善的就盡快處理；此外，今年1至7月取締行人違規比去年同期增加82%，汽機車不禮讓行人取締增加28%，強化執法提高見警率、降低事故風險。
