北市16間停車場沒登記證卻營業 停管處將使出「強制手段」

台北市路外公共停車場營業，需要領有停管處登記證才能營業，目前北市轄下有1340處民營停車場，遭審計報告調查初有16處有營業卻沒有登記證，另外有21處登記證到期未換。停管處回覆，已進行稽查並裁處，未來也將列為主動稽查項目，並研議強制約束方式。

審計報告指出，以全國營業登記資料調查，1340民營停車場中，有16處有營業稅籍但沒有停車登記證，此外，截至去年11月26日止，有21處停車場登記證到期卻未換證，但仍持續營業狀況。

審計報告指出，停車場法規定，路外公共停車場在開放使用前，由負責人訂定管理規範，並向地方主管機關報請核備，領有登記證後，才能開始營業，違反者將處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，並責令限期改正。

不過，根據停管處截至民國113年8月初資料，北市共有1340場民營停車場登記證資料，但經過公開平台的全國營運登記資料比對，有16場有營業稅籍卻無 停車場登記證，顯見沒有掌握業者領證即違規營業情形。

審計報告也指，另外針對登記證到期停車場，雖然陸續通知業者辦理換證，但沒有落實執行，截至113年11月底仍有21處停車場登記證業已到期而未換證，且持續無證違規營業。

停管處營運科長李杰儒說明，截至今年3月底，有營業稅籍無停車場登記證的16場站，已有5場取得登記證，6場無營業事實。另外的5場已累計開罰3次，分別為3千元、6千元及1萬5千元。

李杰儒說，登記證到期未換證的21場部分，已有20場取得登記證，1場在6月複查已經無營業事實。

李杰儒說，未來將增列主動稽查項目，包含登記證到期的停車場是否仍有營業行為，及將開單員協助回報，疑有營業停車場等納入例行性重點稽核。

他說明，由於未取得登記營業的停車場不再列管內，也是所謂的黑數，通常是透過民眾檢舉等方式稽查，另外，有些停車場不符合土地使用分區或本身條件就不能營業者，就不會申請換證或登記。

由於現行法律未有強制勒令停業，李杰儒說，未來會討論朝更有力的約束或強制方法研議。