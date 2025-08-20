快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

聽新聞
0:00 / 0:00

北市16間停車場沒登記證卻營業 停管處將使出「強制手段」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市民營停車場共計1340民營停車場。記者邱書昱／攝影
台北市民營停車場共計1340民營停車場。記者邱書昱／攝影

北市路外公共停車場營業，需要領有停管處登記證才能營業，目前北市轄下有1340處民營停車場，遭審計報告調查初有16處有營業卻沒有登記證，另外有21處登記證到期未換。停管處回覆，已進行稽查並裁處，未來也將列為主動稽查項目，並研議強制約束方式。

審計報告指出，以全國營業登記資料調查，1340民營停車場中，有16處有營業稅籍但沒有停車登記證，此外，截至去年11月26日止，有21處停車場登記證到期卻未換證，但仍持續營業狀況。

審計報告指出，停車場法規定，路外公共停車場在開放使用前，由負責人訂定管理規範，並向地方主管機關報請核備，領有登記證後，才能開始營業，違反者將處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，並責令限期改正。

不過，根據停管處截至民國113年8月初資料，北市共有1340場民營停車場登記證資料，但經過公開平台的全國營運登記資料比對，有16場有營業稅籍卻無 停車場登記證，顯見沒有掌握業者領證即違規營業情形。

審計報告也指，另外針對登記證到期停車場，雖然陸續通知業者辦理換證，但沒有落實執行，截至113年11月底仍有21處停車場登記證業已到期而未換證，且持續無證違規營業。

停管處營運科長李杰儒說明，截至今年3月底，有營業稅籍無停車場登記證的16場站，已有5場取得登記證，6場無營業事實。另外的5場已累計開罰3次，分別為3千元、6千元及1萬5千元。

李杰儒說，登記證到期未換證的21場部分，已有20場取得登記證，1場在6月複查已經無營業事實。

李杰儒說，未來將增列主動稽查項目，包含登記證到期的停車場是否仍有營業行為，及將開單員協助回報，疑有營業停車場等納入例行性重點稽核。

他說明，由於未取得登記營業的停車場不再列管內，也是所謂的黑數，通常是透過民眾檢舉等方式稽查，另外，有些停車場不符合土地使用分區或本身條件就不能營業者，就不會申請換證或登記。

由於現行法律未有強制勒令停業，李杰儒說，未來會討論朝更有力的約束或強制方法研議。

開罰 北市 停車場

延伸閱讀

蔣萬安拋找童子賢組閣 卓榮泰酸不要急…北市1句話反擊

2025米其林星級餐廳出爐！添八家新面孔 北市最多星級商圈竟不在東區

獨／瓜果類飆漲衝擊營養午餐！北市教育局發函各校可用冷凍蔬菜替代

周六核三延役公投…北市投票權人數逾208萬 這3區最多

相關新聞

北市16間停車場沒登記證卻營業 停管處將使出「強制手段」

台北市路外公共停車場營業，需要領有停管處登記證才能營業，目前北市轄下有1340處民營停車場，遭審計報告調查初有16處有營...

板南線加班車措施引民怨 新北議員要求北捷檢討

台北捷運公司18日起將原在亞東醫院發車的兩列加班列車，改為江子翠站發車，原是希望紓解江子翠、龍山寺上班人潮，卻引爆新埔、...

北捷新埔、板橋上班尖峰人潮塞爆 4部列車拆座位塞人上車

台北捷運在18日調整板南線平日上午尖峰通勤列車，造成新埔、板橋兩站要上車的民眾不滿，表達更擁擠、難上車的狀況。北捷今將板...

眼睛腫痛竟是鼻竇炎 新店慈濟醫院內視鏡及引流手術解除病灶

新北84歲李爺爺半個月前突然出現右眼腫脹情形，他不以為意，過2周出現疼痛、影響視野才就醫。醫師診斷為急性鼻竇炎併發右眼上...

新莊第一市場露改建露曙光 將於2029年動工、2032年完工

新北新莊第一市場位於新莊老街附近，已使用50年，建物老舊待改造，原有攤商共301攤，原址未來搭配新莊老街拜年風貌計畫改造...

亞東醫院開心手術破1萬例 病患分享重生喜悅「我有顆年輕的心」

心臟能否正常跳動往往命懸一線，亞東醫院心臟外科團隊今宣布開心手術達1萬例，幫助1萬個病患及無數家庭重生，院方邀病友回娘家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。