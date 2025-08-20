快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

聽新聞
0:00 / 0:00

眼睛腫痛竟是鼻竇炎 新店慈濟醫院內視鏡及引流手術解除病灶

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
因急性鼻竇炎，李爺爺眼周腫痛、影響視野，經鼻竇內視鏡及上眼皮引流手術後，才逐漸好轉。圖／新店慈濟醫院提供
因急性鼻竇炎，李爺爺眼周腫痛、影響視野，經鼻竇內視鏡及上眼皮引流手術後，才逐漸好轉。圖／新店慈濟醫院提供

新北84歲李爺爺半個月前突然出現右眼腫脹情形，他不以為意，過2周出現疼痛、影響視野才就醫。醫師診斷為急性鼻竇炎併發右眼上皮膿瘍，遂執行3D立體定位導航微創鼻竇內視鏡手術，及右側上眼皮膿瘍切開引流手術，術後症狀緩解，解除心頭大患。

這名患者是先到診所求助，之後到新店慈濟醫院急診，排除眼科疾病後，耳鼻喉科醫師吳姳萱透過電腦斷層發現患者鼻竇黏膜腫脹，導致鼻竇開口阻塞，進而影響眼周，出現膿瘍情形，診斷為急性鼻竇炎併發右眼上皮膿瘍。

吳姳萱說明，鼻腔由許多軟骨及硬骨組成，形成大大小小的隔間，分別有額竇、篩竇、蝶竇及上頷竇，主要功能包括減輕頭骨重量、幫助呼吸道保濕與過濾、聲音共鳴及保護腦部與臉部的重要結構，一旦發炎或阻塞，就會導致鼻竇炎。

吳也說，鼻竇炎依照病程可分為急性（通常小於4周）與慢性（超過12周），病人通常會出現鼻塞、分泌物增加、臉部疼痛、嗅覺減退或喪失等症狀。幼童、長者或免疫力低下的族群就可能因簡單的鼻竇炎而影響周圍器官與組織，從而產生併發症，例如眼眶蜂窩性組織炎及眼膿瘍、腦膜炎、海綿竇栓塞等等。」

臨床上，鼻竇炎的診斷通常以病史詢問、鼻鏡理學檢查進行，以藥物治療為主要選擇，若像李爺爺一樣影響到周圍器官組織，就需透過手術解除病灶。

過去鼻竇炎手術是翻開兩邊上嘴唇，在牙齒上方橫切一刀，再將前臉頰的骨頭打開進行手術，術中出血可能影響視野，容易破壞周圍正常組織，導致傷口較大、恢復較慢。而隨著醫療技術的推展，醫師首先可利用3D導航確認病灶，再藉由內視鏡以微創削切刀切除組織。同時再透過引流方式，將膿瘍清除。

吳姳萱指出，微創削切刀是一種結合旋轉切割與吸引抽吸功能的器械，透過快速旋轉的刀頭將組織細碎切除，同時將碎屑與分泌物清除，保持視野清晰，如此便能減少對正常組織的破壞，手術傷口也相對較小。

醫師也提醒，近期病毒性感冒流行，若病程拖延即可能導致鼻竇炎，民眾若出現上述不適症狀，且持續一周未有好轉，建議盡早至耳鼻喉科求診。

電腦斷層檢查顯示，鼻竇阻塞，與眼周邊界模糊。圖／新店慈濟醫院提供
電腦斷層檢查顯示，鼻竇阻塞，與眼周邊界模糊。圖／新店慈濟醫院提供
因急性鼻竇炎，李爺爺眼周腫痛、影響視野，經鼻竇內視鏡及上眼皮引流手術後，才逐漸好轉。圖／新店慈濟醫院提供
因急性鼻竇炎，李爺爺眼周腫痛、影響視野，經鼻竇內視鏡及上眼皮引流手術後，才逐漸好轉。圖／新店慈濟醫院提供
新店慈濟醫院耳鼻喉科醫師吳姳萱看診示意照。圖／新店慈濟醫院提供
新店慈濟醫院耳鼻喉科醫師吳姳萱看診示意照。圖／新店慈濟醫院提供

手術 醫師

延伸閱讀

亞東醫院開心手術破1萬例 病患分享重生喜悅「我有顆年輕的心」

台男扣押護照囚禁性侵2日本籍伴遊女 遭檢方限制住居

嚴正化與宋承憲主演《金子般我的明星》開播 談甲狀腺癌手術心境哽咽落淚

羅明才服務處宣講 強調爭取建設、籲823投下不同意票

相關新聞

板南線加班車措施引民怨 新北議員要求北捷檢討

台北捷運公司18日起將原在亞東醫院發車的兩列加班列車，改為江子翠站發車，原是希望紓解江子翠、龍山寺上班人潮，卻引爆新埔、...

影／批新北市府把嫌惡設施都放蘆洲 居民高喊終止銀河灣計畫

三重果菜市場搬遷至蘆洲銀河灣一案引反彈，新北市府上月舉行說明會，但蘆洲居民質疑只是走流程，至今未收到市府回覆。新北市議員...

不能只開幕人潮洶湧 蔣萬安舉太座經驗：市場改建要升級

部分傳統市場漸式微，為讓民眾更愛逛傳統市場，台北市長蔣萬安鼓勵局處發揮創意，改造傳統市場，並指示觀傳、文化局等協助，學習...

眼睛腫痛竟是鼻竇炎 新店慈濟醫院內視鏡及引流手術解除病灶

新北84歲李爺爺半個月前突然出現右眼腫脹情形，他不以為意，過2周出現疼痛、影響視野才就醫。醫師診斷為急性鼻竇炎併發右眼上...

新莊第一市場露改建露曙光 將於2029年動工、2032年完工

新北新莊第一市場位於新莊老街附近，已使用50年，建物老舊待改造，原有攤商共301攤，原址未來搭配新莊老街拜年風貌計畫改造...

亞東醫院開心手術破1萬例 病患分享重生喜悅「我有顆年輕的心」

心臟能否正常跳動往往命懸一線，亞東醫院心臟外科團隊今宣布開心手術達1萬例，幫助1萬個病患及無數家庭重生，院方邀病友回娘家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。