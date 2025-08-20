板南線加班車措施引民怨 新北議員要求北捷檢討

台北捷運公司18日起將原在亞東醫院發車的兩列加班列車，改為江子翠站發車，原是希望紓解江子翠、龍山寺上班人潮，卻引爆新埔、板橋乘客的強烈反彈，昨板橋、新埔站月台人潮擠得宛如跨年，通勤族怒「空車直接開去江子翠，把前面兩站乘客當空氣」。新北市議員周勝考表示，支持紓解江子翠長期搭不上捷運的問題，但本次調度方式不當反而只是將壓力由江子翠轉移到板橋、新埔，導致更多民眾權益受損，要求北捷立刻檢討改善。

周勝考指出，板橋、新埔、江子翠是板南線的核心大站，通勤人口龐大，北捷卻在沒有周全規畫與模擬下，任意調整班次，造成板橋通勤族困擾，完全不可接受。

周勝考說，北捷雖稱板南線班距已達兩分鐘極限，但解決問題不應只靠調度，而是應該有更全面性的運輸規畫，他認為應立即檢討本次板橋、新埔及江子翠站尖峰時段的班次調度不恰當問題，避免區段始發措施調度不當，造成犧牲前段通勤族的權宜之計。

他也認為，要加速運能提升，並透過調度與系統優化，提升尖峰時段整體輸運能力；並跨局處協調疏運方案，例如加強與公車、未來三鶯線及環狀線二期的接駁整合，減輕板南線過度集中壓力。

周勝考說，通勤族每天都是用寶貴的時間換取經濟發展，公共運輸不能成為市民的負擔，更不能因錯誤決策讓基層勞工、上班族成為犧牲品。