新莊第一市場露改建露曙光 將於2029年動工、2032年完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新莊第一市場將在新莊文高二用地改建，預計2029年動工，2032年完工。圖／新北市經發局提供
新莊第一市場將在新莊文高二用地改建，預計2029年動工，2032年完工。圖／新北市經發局提供

新北新莊第一市場位於新莊老街附近，已使用50年，建物老舊待改造，原有攤商共301攤，原址未來搭配新莊老街拜年風貌計畫改造，新市場將在新莊文高二用地改建，預計2029年動工，2032年完工。

經發局長盛筱蓉今天以「在地味 新風景」為主題做專題報告，盛筱蓉表示，新莊第一市場於2020年取得攤商全數同意以「異地改建」為方向，侯友宜進一步指示，市府將以「自建模式」，維持公有市場的型態，兼顧攤商經營及消費者採買之需。

另因市地重劃工程拆遷作業影響的中美、美秀民有市場，協助以塭仔圳重劃區公六公園用地為市場臨時中繼之用，降低對攤商生計影響，未來有意願進駐新市場攤商，也將予以輔導。

盛筱蓉表示，未來新莊第一市場將打造為全日型、複合式的新型態市場，保留老攤商的同時，引進文創輕食、青年創業、環保惜食等公共服務，並結合各局處資源，讓市場成為兼具溫度與質感的社區交流舞台。

侯友宜表示，新北自2019年起，至今已完成13座市場改造、3座新改建，公私部門投入經費12.64億元，後續將再完成8座市場改造及6座市場新改建，預估民間投資25億，政府機關再投入近31.75億元，總投入經費達69.39億元。

盛筱蓉說明，市場改造計畫不僅翻新硬體設備，也導入經營輔導及品牌行銷。也透過「新北好市節」、「新北黑白切大賽」、「新北油飯節」等活動，結合庶民美食、年節主題及議題行銷，串聯商圈、市集與夜市，吸引年輕族群與觀光客，老市場不只是懷舊，也是蛻變的起點。

新莊第一市場現況。記者江婉儀／攝影
新莊第一市場現況。記者江婉儀／攝影

