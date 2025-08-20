亞東醫院開心手術破1萬例 病患分享重生喜悅「我有顆年輕的心」

心臟能否正常跳動往往命懸一線，亞東醫院心臟外科團隊今宣布開心手術達1萬例，幫助1萬個病患及無數家庭重生，院方邀病友回娘家分享心路歷程，暢談生命故事。

亞東醫院開心病友會創會長吳春明20多年前因二尖瓣膜閉鎖不全手術，他說，如果不是已故心臟權威朱樹勳、現任亞東院長邱冠明救命，他也無法參與4個孫子的成長，參加孫子畢業典禮時，內心格外感動，他說「這份開心病例是傳家之寶」。吳春明現年77歲仍充滿活力，他說，許多人對開心臟手術有遲疑，他常以過來人經驗告訴對方「相信醫生就對了」，術後生活必須自律，他戒菸、戒酒，年過七旬身體機能比當年50多歲時期更好。

75歲病友郭哲榮是在23年前主動脈剝離，他說，當時送到醫院時，距「蓋上白布那一刻」剩短短一步，當時朱樹勳院長不放棄，發揮高超醫術幫助他重獲新生，他出院時，院方還為他慶生，就能想見當時病況危急程度。

病友們齊聚一堂，談及「人生跑馬燈」過往，有人忍不住紅了眼。74歲黃亮春19年前出現心肌梗塞，心臟功能衰竭，他等1年多盼到大愛器官，獲得一顆年輕心臟，他說，自己原有心臟仍在身體裡，移植的心臟靠近右邊，因為多了一顆年輕的心，讓他的人生倒吃甘蔗，活得愈來愈精采，也更懂得珍惜健康。

邱冠明是心臟名醫，行醫30多年累計開過的心臟手術逾7600例，戰績驚人。他說，選心臟外科是希望看到立竿見影效果，希望病人能因他而改變，曾為92歲患者動心臟手術，見證許多病患重生喜悅。

亞東醫院設有24小時心臟急重症處理平台，心臟外科團隊常與時間賽跑、與死神交鋒，因心臟手術做出口碑，近年吸引20多個國家、數百名醫師來觀摩學習，連封閉的北韓也派員取經。邱冠明說，外科醫師最重要的就是練刀，熟能生巧，1萬例開心手術不只是數字，更是守護病患的使命。