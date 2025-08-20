影／批新北市府把嫌惡設施都放蘆洲 居民高喊終止銀河灣計畫

三重果菜市場搬遷至蘆洲銀河灣一案引反彈，新北市府上月舉行說明會，但蘆洲居民質疑只是走流程，至今未收到市府回覆。新北市議員李倩萍、顏蔚慈、陳啟能今陪同百位蘆洲居民在議會舉行記者會，痛批市府蠻幹，讓小小蘆洲硬吞大量體三重果菜是「相撲選手穿緊身褲、榴槤放醬料碟」，高呼「要公園、要醫院，終止銀河灣計畫」。

新北市府今天回應，之前召開說明會就是為跟當地居民溝通，面對市民朋友的建議或疑慮。市府不只照法定程序，也希望各面向都做到更完整。

李倩萍指出，蘆洲僅7.4平方公里、人口近20萬，是全台人口密度最高區域之一，區內主要幹道多是四線道，聯外道路有限且服務水準普遍低落，龐大蔬果運輸車流恐交通大亂，市府無視現實，居民安全首當其衝。

「犯錯不可怕，最怕知錯不改」李倩萍說，侯友宜說推動銀河灣沒人有意見，但聽到居民聲音後舉行的說明會，至今沒任何回覆，要求市府立即撤回錯誤選址，蘆洲人要公園、醫院與完善的公共設施，更不排除用最激烈方式發動更大抗爭。

顏蔚慈說，蘆洲南北側計畫原規畫公24公園等，市府竟在未經公開展覽與說明下變更為果菜市場用地，花5000多萬的銀河灣規畫報告，就是為偷渡三重果菜的擦脂抹粉，怎在蘆洲水岸第一排、土質最鬆軟地方蓋18層樓建物？

「蘆洲人沒有欠新北市府」顏蔚慈指出，蘆洲人過去抗爭捷運機廠、變電所、水肥投入口，現要抗爭銀河灣，把不要的都丟這「蘆洲人沒比較細漢」，侯友宜剩下一年多任期，卻把攸關蘆洲百年案件草率推出，應立即撤銀河灣。

陳啟能說，三重果菜在朱立倫時期已確定採「原地重建」，現是「侯市長打臉侯副市長」，侯硬推蘆洲銀河灣，內政部審查需重來，拖延三重果菜市場及蘆洲都市計畫時程，要侯別再卡三蘆的發展。

蘆洲居民張小姐說，市府利用資訊不對等欺瞞市民，把全台交易量第二的果菜批發市場放到全台人口密度第二高的蘆洲是「相撲選手穿緊身褲、榴槤放醬料碟」，他們非次等公民，請市府尊重民意。

居民徐小姐說，蘆洲長期公共設施不足容積率僅200％，硬把三重果菜市場搬到蘆洲，導致蘆洲南北側計畫卡死，很多更新案都停擺。

居民李先生說，三重果菜搬進蘆洲，大小菜車進入蘆洲定會造成生活全面潰敗，環堤大道本就是事故熱區，警局每年統計事故60-70件，市府說有完整交通配套，誰相信？

居民陳先生也說，三重果菜市場57％是公有土地，原地重建公辦都更就能解決，卻硬要交給建商一卡10多年，原地重建合法可行卻放著不做，是民眾最大疑慮。