蘆洲居民反對三重果菜市場遷入 盼市府傾聽民意

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
三重果菜批發市場擬遷至蘆洲銀河灣，引發蘆洲居民反彈，新北市議員陪同蘆洲居民舉行記者會，呼籲新北市府能傾聽民意撤回銀河灣計畫。記者潘俊宏／攝影
三重果菜批發市場擬遷至蘆洲銀河灣，引發蘆洲居民反彈，新北市議員陪同蘆洲居民舉行記者會，呼籲新北市府能傾聽民意撤回銀河灣計畫。記者潘俊宏／攝影

三重果菜批發市場擬遷至蘆洲銀河灣，引發蘆洲居民反彈。今天近百位反對居民在新北市議員李倩萍、顏蔚慈、陳啟能陪同下舉行記者會，批評新北市府在程序與規劃上的許多瑕疵，破壞都市計畫，也衝擊居民生活。

李倩萍指出，蘆洲人口密度高，區內主要幹道多數僅為四線道，聯外道路有線，如今還要引進大量蔬果運輸的車流，居民的生活與品質恐會受到衝擊。

顏蔚慈表示，新北市府未經公開展覽與說明，就逕自變更蘆南及蘆北都市計畫中的公園與公共設施用地，改為果菜市場用地，形同黑箱操作，也漠視地方民意。

陳啟能說，三重果菜市場早在前市長朱立倫任內就確定採原地重建方案，並完成都市計畫審議與內政部核定，如今新北市府卻片面改為銀河灣搬遷方案，導致內政部需要重新審查，也延誤三重果菜市場及蘆洲都市計畫的推動時程，讓市場攤商與居民權益都受損。

三位議員帶領反對居民高呼口號反對銀河灣計畫，蘆洲居民需要公園與醫院等公共設施，呼籲新北市府能傾聽民意撤回銀河灣計畫。

三重果菜批發市場擬遷至蘆洲銀河灣，引發蘆洲居民反彈，今天近百位反對居民在新北市議員陪同下舉行記者會，呼籲新北市府能傾聽民意撤回銀河灣計畫。記者潘俊宏／攝影
三重果菜批發市場擬遷至蘆洲銀河灣，引發蘆洲居民反彈，今天近百位反對居民在新北市議員陪同下舉行記者會,呼籲新北市府能傾聽民意撤回銀河灣計畫。記者潘俊宏／攝影
三重果菜批發市場擬遷至蘆洲銀河灣，引發蘆洲居民反彈，今天近百位反對居民在新北市議員陪同下舉行記者會,呼籲新北市府能傾聽民意撤回銀河灣計畫。記者潘俊宏／攝影
三重果菜批發市場擬遷至蘆洲銀河灣，引發蘆洲居民反彈，今天近百位反對居民在新北市議員陪同下舉行記者會,呼籲新北市府能傾聽民意撤回銀河灣計畫。記者潘俊宏／攝影

