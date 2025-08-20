快訊

投身教學、傳承20餘年…北管藝師林永志列新北無形文化資產

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
北管藝師林永志北管音樂演出，鼓聲展現深厚技藝與舞台張力。圖／新北文化局提供
北管藝師林永志北管音樂演出，鼓聲展現深厚技藝與舞台張力。圖／新北文化局提供

新北市府7月10日增列認定「北管音樂」保存者林永志，為無形文化資產。林永志師承北管名師邱火榮，不僅擅長眾多福路、西路及扮仙劇目，熟稔多種北管曲牌與套曲，除教學外，也創立台北木偶劇團，將北管、歌仔戲、京劇音樂等傳統音樂，在台灣民間劇種音樂中靈活運用。

新北市長侯友宜今頒授文化資產保存者證書、獎金給藝師林永志。北管音樂歷史悠久，17世紀以來廣泛流傳於台灣民間的民俗活動、廟會儀式及戲曲演出，不僅是業餘子弟軒社搬演「子弟戲」及職業「亂彈戲班」的後場音樂基礎，更深深影響客家採茶戲、歌仔戲與布袋戲等音樂使用與發展，是民間最盛行的傳統音樂形式之一。

而林永志師承北管名師邱火榮，北管音樂在台灣傳統戲曲中分為「福路」、「西路」兩大派別，差別在於所供奉神祇和使用的樂器，林永志不僅擅長眾多福路、西路及扮仙劇目，熟稔多種北管曲牌與套曲，且長期投入北管音樂演出，歷練豐富，致力於教學與傳習工作已逾20餘年，曾在國立台北藝術大學、國立台灣戲曲學院及各國小推廣教學。

此外，林永志還創立台北木偶劇團，將其擅長的北管、歌仔戲、京劇音樂等傳統音樂，在台灣民間劇種音樂中靈活運用，注入源源不絕的表演能量。

新北市文化局表示，林永志藝師成為北管音樂保存者，是對其藝術造詣與貢獻的高度肯定，更是新北市無形文化資產薪火相傳的重要見證；後續將持續辦理保存維護、傳習課程及教育推廣等工作，保存藝師技藝與成就，讓北管音樂這項珍貴的傳統表演藝術在新北市扎根發芽。

北管藝師林永志北管音樂演出，鼓聲展現深厚技藝與舞台張力。圖／新北文化局提供
北管藝師林永志北管音樂演出，鼓聲展現深厚技藝與舞台張力。圖／新北文化局提供
新北市府7月10日增列認定「北管音樂」保存者林永志（右），為無形文化資產，新北市長侯友宜今頒授文化資產保存者證書、獎金。圖／新北文化局提供
新北市府7月10日增列認定「北管音樂」保存者林永志（右），為無形文化資產，新北市長侯友宜今頒授文化資產保存者證書、獎金。圖／新北文化局提供

