新北市場翻新！侯友宜：不只是買菜的地方 也是生活的舞台

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府經發局長盛筱蓉20日於市政會議以「在地味 新風景-市場不只是買菜的地方，也是生活的舞台」為主題進行專題報告。圖／新北市政府經發局提供
新北市政府經發局長盛筱蓉20日於市政會議以「在地味 新風景-市場不只是買菜的地方，也是生活的舞台」為主題進行專題報告。圖／新北市政府經發局提供

新北市政府經發局局長盛筱蓉20日於市政會議以「在地味 新風景-市場不只是買菜的地方，也是生活的舞台」為主題進行專題報告，盛筱蓉指出，新北市場正從單純採買的場所，逐步轉型為融合文化、休閒與社區功能的新型態空間，同時也為城市人情風貌帶來嶄新景象。

市長侯友宜表示，新北市是全臺人口最多，也是攤商最密集、消費力最強的城市。市場改造改建不只是讓市場煥然一新，更在市民的日常採買中，注入更多驚喜與情感連結，成為城市中最有溫度的生活風景。自2019年起，至今已完成13座市場改造、3座新改建，公私部門投入經費12.64億元，後續將再完成8座市場改造及6座市場新改建，預估民間投資25億，政府機關再投入近31.75億元，總投入經費達69.39億元。

以新莊第一市場為例，該市場於109年取得攤商全數同意以「異地改建」方式為改建方向，侯市長進一步指示採「市府自建」方式辦理，運用空間多元並兼顧攤商經營及消費者採買之需。

另因市地重劃工程拆遷作業影響之中美、美秀民有市場，協助以塭仔圳重劃區公六公園用地為市場臨時中繼之用，降低對攤商生計影響，未來有意願進駐新市場攤商，也將予以輔導。未來新莊第一市場將打造為全日型、複合式的新型態市場，保留老攤商的同時，引進文創輕食、青年創業、環保惜食等公共服務，並結合各局處資源，讓市場成為兼具溫度與質感的社區交流舞台。

盛筱蓉說明，市場改造計畫以「整齊、明亮、品牌化、現代化」為核心，不僅翻新硬體設備，也導入經營輔導及品牌行銷。透過「好市節」、「新北黑白切大賽」、「新北油飯節」等活動，結合庶民美食、年節主題及議題行銷，串聯商圈、市集與夜市，吸引年輕族群與觀光客，帶動人潮並建立市場品牌。

老市場不該只是懷舊的符號，而是蛻變的起點，新北市推動市場改建改造，同時重新思考市場的經營模式，讓市場成為一個有溫度、有故事的生活聚落，來市場不只是日常消費，更是來感受、交流、學習及展現文化的好所在。

消費 重劃區 情感連結

