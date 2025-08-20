快訊

萬大樹林線金城機廠完成號誌化驗證 邁向通車目標更進一步

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
測試月台。圖／台北捷運工程局提供
測試月台。圖／台北捷運工程局提供

北捷萬大樹林線第一期工程預計將於2026年底完工，台北捷運工程局介紹，該線唯一的金城機廠，近日完成號誌化驗證，未來量產車交付後，可先於測試軌進行功能檢驗，縮短主線測試時程，也降低營運風險。

台北捷運萬大樹林線的金城機廠，總計可停駐36列電聯車，也負責萬大樹林線全線的調度與列車測試、維修及保養等，預計金城機廠會與萬大樹林線第一期工程在2026年底完工。

捷運局機電系統工程處介紹，萬大線金城機廠測試軌近日順利完成號誌化驗證，為後續量產車測試與全自動化營運奠定關鍵基礎。這次測試確保列車與號誌系統整合運作符合設計與安全標準，並模擬實際營運環境的全流程運行。

機工處說明，測試軌配置了完整的號誌系統，包括行控中心中央設備與軌旁設備，並透過首列車進場驗證，成功測試了 CBTC行車監控系統各項功能，涵蓋自動列車監控（ATS）、自動列車防護（ATP）、安全路徑設定、行駛授權界限（EOA）及資料通訊系統（DCS）等。

機工處說，所有項目均達設計要求，展現系統穩定與可靠的表現，號誌化驗證完成後，金城機廠已具備車載號誌動態測試能力。未來量產車交付後，可先於測試軌進行功能檢驗，提前發現並排除潛在問題，縮短主線測試時程，降低初期營運風險。

機工處說，後續將依測試成果，逐步將號誌設備安裝與測試範圍擴展至全機廠及LG06–LG08A 主線，確保系統在實際營運中的高可靠度與高效率。這不僅是萬大線工程的重要技術里程碑，更是邁向全自動化捷運系統的重要進展，也是邁向萬大線通車目標更進一步。

萬大線 台北捷運

