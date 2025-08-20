不能只開幕人潮洶湧 蔣萬安舉太座經驗：市場改建要升級

部分傳統市場漸式微，為讓民眾更愛逛傳統市場，台北市長蔣萬安鼓勵局處發揮創意，改造傳統市場，並指示觀傳、文化局等協助，學習曼谷恰圖恰市集、先前東京築地市場經驗，用更新穎抓眼球手法，包裝台北特色。

蔣萬安本周市政會議聽取市場處報告傳統市場行銷活動計畫，裁示一定要勇於創新，公家機關也可以做到「顧客導向」的新思維。並且提醒單位辦活動，不是只交給外包廠商構思，跟著流程走就好。首長和同仁更要主動承擔責任，把發揮創意的主導權，收在自己的手上，「否則行禮如儀制式走完流程，非常可惜」，應把活動視為推動城市改變。

蔣也舉太太為例，平常忙，要照顧三個孩子，基本上家裡很少開伙，但有時她還是希望能下廚做飯。但料理備料最花時間，台北已經有些超市推出有組合食材，但價格不斐，所以他請市場處研議，如何在傳統市場導入類似「即烹食材包」或「免洗食材組」，設計明確的經濟及行銷誘因，讓攤商覺得這是可以賺錢、拓展客源、提升品牌形象的機會，而不是額外的負擔。

「投入大量經費推動舊市場改建，但市場改建不能只是換新房子，更應該一次全方位升級。」蔣說，市場改建除硬體更新，更要強化營運管理，讓市民走進來第一眼就感受到乾淨、衛生、安全又好逛、好買。如日本京都的錦市場，不僅保留百年傳統風味，還引入多語服務；西班牙巴塞隆納博蓋利亞市場，將在地的農產品、美食攤位以及旅遊導覽結合，成為城市的觀光招牌。

蔣萬安更舉國際知名市集，包括泰國曼谷的恰圖恰周末市集Chatuchak Market是全球最大的周末市集，總共有1萬5000個攤位，分區明確；東京之前的築地市場外，創造出海鮮專門市集，清晨更有拍賣文化，都吸引許多國際觀光客；新加坡牛車水美食街則是用戶外平價營業街區，整體的規畫環境整潔，讓所有觀光客都印象深刻。

「老店新生、新店創生，還是鼓勵思考怎麼樣做出台北特色」，蔣萬安說，台北的傳統市場夜市，這幾年大力改建，創造商家、顧客雙贏繁榮。是市府非常重視的方向。他也請觀傳局、文化局協助推一把，用更新穎抓眼球的手法來包裝台北特色，結合美食故事、文化創作以及旅遊行銷，讓城市魅力被更多國際的友人看見。

「不只是看到開幕當天人潮洶湧」，蔣萬安裁示，市場改建後應每一年攤商收入持續穩定的成長，顧客體驗與滿意度不斷提升，城市的形象越來越好，國際觀光客越來越多。」北市府要強化市場管理，輔導攤商遵守相關規範，並且研議透過教育訓練、活動服務與設計等方式，引入新的經營管理理念，包括攤商培訓、商品創新、數位行銷與國際友善服務等，全面提升市場營運的機能。