補漲期待拉滿　「這區」買氣率先反映汐東線動工熱度

汐止人期待23年的捷運，捷運汐東線在今年3月中正式動工，預計2032年完工通車，未來通車後市民從汐止到台北市內科，尖峰通勤可省半小時，在汐東線、民生線及基隆捷運機電整合一車到底的規劃下，汐止民眾未來有9站6線串接台鐵、板南線、文湖線、淡水信義線、環狀線、中和新蘆線等。在汐東線動工議題發酵下，長期以來房價較鄰近的南港、內湖還親民的金龍國小生活圈，有了SB11社后機廠站加持，一站進東湖站，兩站到三井Lalaport的南港展覽館站，未來民生線串接敦北商圈松山機場、雙連南西商圈到大稻埕，同時掌握東區門戶計畫南港與西區門戶計畫台北雙星商圈。新北市長侯友宜在動工典禮上更特別指出，汐東線SB11社后機廠站將設計兩座跨越國道1號的聯通空橋，延伸服務康寧街金龍生活圈與康寧科技園區的通勤需求。致使這波汐東線動工話題，能否帶動金龍國小生活圈新一波價量齊揚的補漲效應，也備受關注。

汐東線SB11站是汐止進入北市東湖的第一站，是汐止進南港、內湖的門戶樞紐，加上一旁的康寧科技園區，新湧入的科技業人口紅利，加上康寧街金龍國小、金龍市場周邊多年積蓄的換屋需求，在汐東線動工後的補漲潛力期待值增強下，購屋心態轉趨積極。

金龍國小旁由富都新機構君峰開發推出的基地規模1066坪、樓高25層的地標級都更預售新案「富都康莊」，擁有500米進SB11站優勢，產品規劃為23~42坪的2~3房，以金龍國小生活圈，與鄰近的福德一路、二路及中興路商圈內的首購換屋族群為主力客源，同時亦不乏港湖比價效應進來此區的買盤。「富都康莊」以當前6字尾7字頭的汐止價，享受行情百萬的東湖生活圈，與南港展覽館中信金融園區與Lalaport商城機能，極具購屋誘因。另外，與汐止有地緣關係的民眾，在比價北市第一環包括三重、新莊副都心、中永和與板橋紛紛站上8、9字頭，甚至破百行情後，也認定汐止是新北市第一環CP值最高，更看好科技產業進駐和汐東線議題激勵補漲，搶先入手「富都康莊」。