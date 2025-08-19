違停拖吊前廣播 新北9月試辦

雙北拖吊違停車輛不會鳴笛或廣播，即逕自拖走。新北市交通局經過研議並與拖吊廠商重新簽約，要求業者全面安裝廣播設備，並在拖吊前廣播提醒，9月起試辦1年。北市暫不跟進。

有許多民眾反映，車子常在眼前被拖走，還得花數百元計程車費及上千元拖吊費與保管費，若能廣播提醒就不必勞民傷財。

交通局停車營運科長許芫綺表示，新北現行拖吊作業無需鳴笛或廣播，考量增設廣播是希望藉由民眾主動配合加速排除違停。廣播只限每日上午9到12時、下午2時到晚間7時兩時段。

但攸關行人安全地點，於鄰近學校、圖書館、醫療機構以及人行道、行人穿越道、公車停靠區前後10公尺、並排停車及交叉路口10公尺內違停，不廣播逕行拖吊。

交通局表示，「拖吊前廣播」是提醒與輔助措施，並非執法必要程序，違規停車舉發及拖吊，是依道路交通管理處理條例第56條規定辦理，試辦期間會持續蒐集各方意見，力求在減少違停、維護交通順暢與民眾權益間取得平衡。

北市停管處表示，日前已邀集相關單位開會，與會單位認為拖吊前鳴笛等待恐會影響交通，且怕廣播造成民眾不便，現階段仍依既有規定執行拖吊作業。