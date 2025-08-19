聽新聞
劍南站交通動線惹民怨 捷運局：將調整

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市北安路通過敬業路3段之後的車道恢復成四線道，但內側兩線道禁行機車。記者邱書昱／攝影
北市北安路通過敬業路3段之後的車道恢復成四線道，但內側兩線道禁行機車。記者邱書昱／攝影

北捷劍南站為未來北環段轉乘站點，工程正施工，北捷同時在出口進行空間活化工程，全面開工讓周邊交通及行人動線大受影響，尤其北安路原本內側一線道禁行機車，通過敬業路3段突改成兩線道禁行，恐讓機車族來不及反應，捷運工程局等單位昨會勘決定調整。

北捷北環段Y29站會與文湖線劍南捷運站交會轉乘，地面工程正在進行，預計明年底完工，同時劍南站施作轉乘設施空間活化工程，預計下月29日完工，全面開工影響周邊道路，也有大型機具占用人行道、斑馬線，影響通行的疑慮。

捷運工程局及相關單位昨與市議員游淑慧會勘，游淑慧指出，北安路一側施工，因此在敬業路3段前車道限縮僅剩三線道，內側一線道禁行機車，不過，通過後又恢復成四線道，改為內側兩線道禁行機車，這種作法讓機車族來不及反應，突然變換車道也容易造成危險。

捷運工程局與交工處評估後，決定敬業路3段到敬業路4段內側第二車道調整開放機車通行，預計22日前改善完成。

另，北市議員陳宥丞曾提到劍南路站三號出口施工期間，大型機具占用人行道、斑馬線，及敬業二路口封閉施工將超過1年，影響行人通行，北捷表示，大型機具是北捷施作活化空間工程之用，已撤離，封閉部分先前已向周邊商家說明，後續會滾動調整圍籬範圍，施工完就會先退縮到基地內，把空間還給市民。

