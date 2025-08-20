聽新聞
捷運三鶯線 年底全線測試

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
捷運三鶯線29列列車全數到位，展開最後階段測試。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線工程進度達92.52%，由義大利設計、日本製造的列車，最後3列昨天凌晨運抵新北三峽機廠，29列列車全數到位，展開最後階段測試。捷運局表示，預計年底完成全線系統穩定性測試，共計完成13萬項測試後，就能接續安排初履勘並迎接通車。

「從硬體建置邁入整合驗證階段」新北捷運局長李政安表示，列車測試大致分成7大步驟，包含靜態測試、車對地通訊功能及品質測試、安全速限測試、低速自動駕駛測試、模擬營運狀況下的自動駕駛測試、全系統整合測試以及全系統穩定性測試。

李政安指出，三鶯線列車去年9月開始上主線動態測試，今年4月LB04（橫溪）到LB08（鶯歌車站）已進入模擬營運狀態的無人駕駛動態測試，目前LB01（頂埔）到LB04（橫溪）與LB08（鶯歌車站）到LB12（鶯桃福德）站間皆已供電低速自動駕駛及號誌功能測試。

捷運局表示，三鶯線完工進入倒數，除列車與號誌系統緊鑼密鼓測試，三鶯線12座車站裝修、水環、機電系統共同作業中，車站月台門全數架設完成，另驗票閘門完成率近9成，車站內部裝修亦同步推進，包含外牆包板、地坪磁磚、玻璃帷幕、旅客諮詢櫃台與天花板等工程陸續完成。其他內部設施如電梯、電扶梯、旅客顯示器、列車到站資訊顯示器等也已進入安裝與調整階段。

