淡水河岸「走不過去」 在地促蓋越堤

台北市府斥資18億啟動「西區水岸時空廊道」計畫，打造淡水河岸亮點，大橋頭周邊居民質疑，市府規畫重景觀包裝，卻忽略市民使用的便利性，建議蓋大橋頭越堤。

新工處表示，已規畫在台北橋引橋增設無障礙設施工程，加蓋電梯通行，預計下個月辦理基本設計，會開地區說明會凝聚共識。

淡水河岸改造範圍南起中興橋至敦煌碼頭以北，計5公里，將打造水上遊憩基地等設施，在地隆和里長沈春華肯定計畫，但也疑惑「市民怎麼過去？」建議加入大橋頭越堤，方便大同區居民親水也能活絡地方經濟。

在地人士朱政騏舉大橋頭捷運站為例，連接大同區與新北三重，周邊有延三夜市、迪化街等觀光熱點，卻遲遲沒有便利的越堤設計，導致水岸與商圈脫節。花大錢蓋景觀卻讓市民走不過去，就是典型的「看得到、吃不到」。

「政策不只是好看，更要好用。」朱政騏指出，台灣多數河岸與市區之間隔著高聳堤防，防汛安全固然重要，但必須設計更聰明的越堤方式，讓民眾能輕鬆走到河岸。他呼籲市府將無障礙設計、自行車牽引道與越堤坡道納入考量，確保行人、輪椅、推車與單車都能安全抵達河岸，讓親水文化走入日常。

新工處回應，已規畫「台北橋引橋（台北端）增設無障礙設施工程」，正辦理測量作業，審查完畢下月進入基本設計，10月辦理設計審查及地區說明會，取得里民共識後進行後續細部設計事宜。

沈春華指出，雖然工務局已責成新工處納入明年度預算執行，且已經辦理會勘，仍希望工務局承諾每場說明會都將大橋頭越堤的規畫併案報告，以確實掌握執行進度。