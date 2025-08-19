聽新聞
0:00 / 0:00

淡水河岸「走不過去」 在地促蓋越堤

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
為讓淡水河岸成為更多民眾、觀光客遊憩亮點，北市府推動河岸改造。圖為大稻埕碼頭貨櫃市集。圖／北市觀傳局提供
為讓淡水河岸成為更多民眾、觀光客遊憩亮點，北市府推動河岸改造。圖為大稻埕碼頭貨櫃市集。圖／北市觀傳局提供

台北市府斥資18億啟動「西區水岸時空廊道」計畫，打造淡水河岸亮點，大橋頭周邊居民質疑，市府規畫重景觀包裝，卻忽略市民使用的便利性，建議蓋大橋頭越堤。

新工處表示，已規畫在台北橋引橋增設無障礙設施工程，加蓋電梯通行，預計下個月辦理基本設計，會開地區說明會凝聚共識。

淡水河岸改造範圍南起中興橋至敦煌碼頭以北，計5公里，將打造水上遊憩基地等設施，在地隆和里長沈春華肯定計畫，但也疑惑「市民怎麼過去？」建議加入大橋頭越堤，方便大同區居民親水也能活絡地方經濟。

在地人士朱政騏舉大橋頭捷運站為例，連接大同區與新北三重，周邊有延三夜市、迪化街等觀光熱點，卻遲遲沒有便利的越堤設計，導致水岸與商圈脫節。花大錢蓋景觀卻讓市民走不過去，就是典型的「看得到、吃不到」。

「政策不只是好看，更要好用。」朱政騏指出，台灣多數河岸與市區之間隔著高聳堤防，防汛安全固然重要，但必須設計更聰明的越堤方式，讓民眾能輕鬆走到河岸。他呼籲市府將無障礙設計、自行車牽引道與越堤坡道納入考量，確保行人、輪椅、推車與單車都能安全抵達河岸，讓親水文化走入日常。

新工處回應，已規畫「台北橋引橋（台北端）增設無障礙設施工程」，正辦理測量作業，審查完畢下月進入基本設計，10月辦理設計審查及地區說明會，取得里民共識後進行後續細部設計事宜。

沈春華指出，雖然工務局已責成新工處納入明年度預算執行，且已經辦理會勘，仍希望工務局承諾每場說明會都將大橋頭越堤的規畫併案報告，以確實掌握執行進度。

電梯 淡水河

延伸閱讀

花大錢蓋景觀卻走不過去 淡水河岸改造居民促加蓋越堤

新生高架橋底驚見「超大裂痕」？北市新工處：影片裂縫為施工接縫 長期監測顯示安全

民眾敲碗成真 雲林土庫親水節周末30公尺水滑梯登場

曾傳靠老人年金拮据過活 73歲司馬玉嬌近況曝光

相關新聞

淡水河岸「走不過去」 在地促蓋越堤

台北市府斥資18億啟動「西區水岸時空廊道」計畫，打造淡水河岸亮點，大橋頭周邊居民質疑，市府規畫重景觀包裝，卻忽略市民使用...

捷運三鶯線 年底全線測試

捷運三鶯線工程進度達92.52%，由義大利設計、日本製造的列車，最後3列昨天凌晨運抵新北三峽機廠，29列列車全數到位，展...

補漲期待拉滿　「這區」買氣率先反映汐東線動工熱度

汐止人期待23年的捷運，捷運汐東線在今年3月中正式動工，預計2032年完工通車，未來通車後市民從汐止到台北市內科，尖峰通勤可省半小時，在汐東線、民生線及基隆捷運機電整合一車到底的規劃下，汐止民眾未來有

劍南站交通動線惹民怨 捷運局：將調整

北捷劍南站為未來北環段轉乘站點，工程正施工，北捷同時在出口進行空間活化工程，全面開工讓周邊交通及行人動線大受影響，尤其北...

違停拖吊前廣播 新北9月試辦

雙北拖吊違停車輛不會鳴笛或廣播，即逕自拖走。新北市交通局經過研議並與拖吊廠商重新簽約，要求業者全面安裝廣播設備，並在拖吊...

新北瑞芳巷弄道路改善 混凝土鋪面提升通行品質

為改善瑞芳區三爪子坑路69巷路段長期使用所造成的坑洞與積水問題，瑞芳區公所進行約200公尺道路重鋪工程，原有柏油路面此次改以混凝土鋪設，大幅提升路面耐用度與排水效能。工程歷時一個多月，近日正式完工，居民反應熱烈，對改善成果表達高度肯定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。