新北汐止秀山據點青銀共學做小汽車 小朋友陪伴長輩樂

汐止區的秀山銀髮關懷據點，安排多元課程讓長輩動一動也學習新事物，今(19)日很特別，找來了小朋友陪伴長輩，青銀共學製作小汽車Diy，也一起為小汽車上顏色，長輩說小朋友就像自己的孫子一樣，有他們陪伴，很開心。

將一枝枝冰棒的木棍組合起來，再用寶特瓶的蓋子當輪子，小汽車雛形完成，接著就要上色，汐止區的秀山銀髮關懷據點，星期一到五都為長輩們安排不同的課程，有動健康也有手作課，這次則是找來了小朋友陪著長輩一起動手做，在老師的指導下，要製作小汽車Diy，老少用彩色筆為小汽車上色，還貼上閃亮亮的貼紙，共同完成獨一無二的作品。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，今天再度請小朋友來和阿公阿嬤一起遊戲，還有就是暑假尾聲了，也讓孩子跟阿公阿嬤一起完成手作Diy的迴力車，透過互動，阿公阿嬤都超開心，看到這些孩子，就像看到自己的孫子一樣，非常的高興，也透過青銀共學達到阿公阿嬤跟小朋友這一代的三代同堂的樂趣，互相學習互相幫忙，小朋友也學會如何跟阿公阿嬤相處互動，是很棒的活動，希望有更多孩子更多長輩到據點來，一起玩一起學習，生活更有趣更快樂。