新北汐止秀山據點青銀共學做小汽車 小朋友陪伴長輩樂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
小朋友陪著長輩一起動手DIY，透過互動，阿公阿嬤都超開心。 圖／觀天下有線電視提供
小朋友陪著長輩一起動手DIY，透過互動，阿公阿嬤都超開心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的秀山銀髮關懷據點，安排多元課程讓長輩動一動也學習新事物，今(19)日很特別，找來了小朋友陪伴長輩，青銀共學製作小汽車Diy，也一起為小汽車上顏色，長輩說小朋友就像自己的孫子一樣，有他們陪伴，很開心。

將一枝枝冰棒的木棍組合起來，再用寶特瓶的蓋子當輪子，小汽車雛形完成，接著就要上色，汐止區的秀山銀髮關懷據點，星期一到五都為長輩們安排不同的課程，有動健康也有手作課，這次則是找來了小朋友陪著長輩一起動手做，在老師的指導下，要製作小汽車Diy，老少用彩色筆為小汽車上色，還貼上閃亮亮的貼紙，共同完成獨一無二的作品。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，今天再度請小朋友來和阿公阿嬤一起遊戲，還有就是暑假尾聲了，也讓孩子跟阿公阿嬤一起完成手作Diy的迴力車，透過互動，阿公阿嬤都超開心，看到這些孩子，就像看到自己的孫子一樣，非常的高興，也透過青銀共學達到阿公阿嬤跟小朋友這一代的三代同堂的樂趣，互相學習互相幫忙，小朋友也學會如何跟阿公阿嬤相處互動，是很棒的活動，希望有更多孩子更多長輩到據點來，一起玩一起學習，生活更有趣更快樂。

相關新聞

新北瑞芳巷弄道路改善 混凝土鋪面提升通行品質

為改善瑞芳區三爪子坑路69巷路段長期使用所造成的坑洞與積水問題，瑞芳區公所進行約200公尺道路重鋪工程，原有柏油路面此次改以混凝土鋪設，大幅提升路面耐用度與排水效能。工程歷時一個多月，近日正式完工，居民反應熱烈，對改善成果表達高度肯定。

新北淡水新市鎮人口增加 幼兒園打造寬敞自然教育空間

新北市淡水區新市鎮人口不斷增加，不只是公立淡海國小已經有完整的教育環境，就連許多私立幼兒園也已經打造最舒適的教學環境，進到這裡要提供在地家長最優質的服務，而位在鄰近新市鎮公司田溪有完整的自然環境，愛丁堡探索幼兒園日前也舉辦招生說明會，園長也說，藉由園區廣大的活動空間，全新的設施及完整的教學師資環境，希望可以提供淡水在地許多父母的幼教需求。

新北淡水義山停車場啟用祈福儀式 改善停車需求

為了解決在新北市淡水區義山里市民活動中心，附近的停車需求，義山里長從多年前開始爭取在附近大約有八百多坪的範圍用地，設置一座停車場，而如今新闢的義山全智慧化停車場，在上週16日正式啟用營運，共計有45格小型車停車位，而日前新北市交通局長鍾鳴時及市議員蔡錦賢、鄭宇恩也一起出席祈福儀式盛大啟用，也期盼有停車需求的民眾多加使用。

車多過馬路心驚膽跳 新北汐止鄉長路要增行人觸控按鈕

在汐止區鄉長路一段靠近大同路口，有公車站牌，只是社區居民下車回家，要過馬路卻因為沒有紅綠燈，再加上有時候車一多，長輩們過馬路都膽戰心驚，所以今(19)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，找適合地點設置行人觸控按鈕，讓民眾過馬路更安全。

