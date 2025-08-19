車多過馬路心驚膽跳 新北汐止鄉長路要增行人觸控按鈕

在汐止區鄉長路一段靠近大同路口，有公車站牌，只是社區居民下車回家，要過馬路卻因為沒有紅綠燈，再加上有時候車一多，長輩們過馬路都膽戰心驚，所以今(19)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，找適合地點設置行人觸控按鈕，讓民眾過馬路更安全。

建成里長黃信裕說，在鄉長路一段頭有一個公車站，社區住戶下車後，要過馬路，因為沒有設行人觸控號誌，所以今天特別請議員白珮茹幫忙協調，在路口斑馬線的地方設置號誌，讓行人要過馬路時自己觸控啟動紅綠燈，讓行人可以安全的過斑馬線。

新北市議員白珮茹表示，鄉長路一段，主要是里長很關心，希望里民在過馬路的時候可以更安全，因為在一段靠近大同路口，有公車站牌，民眾在下車後，尤其是長輩，因為車子越來越多，要過個馬路心驚膽跳，所以協調了相關單位來現場會勘，預計會裝行人觸動按鈕，讓行人在過馬路可以更安全，預計是45個工作天完成，會全力督促，希望盡快安裝，讓周邊居民出入更安全。