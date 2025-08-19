新北淡水義山停車場啟用祈福儀式 改善停車需求

為了解決在新北市淡水區義山里市民活動中心，附近的停車需求，義山里長從多年前開始爭取在附近大約有八百多坪的範圍用地，設置一座停車場，而如今新闢的義山全智慧化停車場，在上週16日正式啟用營運，共計有45格小型車停車位，而日前新北市交通局長鍾鳴時及市議員蔡錦賢、鄭宇恩也一起出席祈福儀式盛大啟用，也期盼有停車需求的民眾多加使用。

這一座停車場由兩位議員各爭取1百萬元的經費，蔡錦賢議員表示，本案停車場場址，位於淡水義山里市民活動中心對面，過去是公墓，在推動的過程更要謹慎，經民政局辦理土地變更，這次在兩位議員以及義山里長楊永麗里長共同推動下，終於啟用，呼籲民眾踴躍利用。另外市議員鄭宇恩指出，停車場的啟用不僅是現今解決停車需求對於未來淡海新市鎮二期一的開發更是顯的重要。

楊永麗里長表示，此處停車場的推動歷經許多波折，感謝蔡錦賢議員及鄭宇恩議員共同推動，一起完成停車場來服務市民。交通局表示，義山平面停車場月租相當優惠居民只要1040元，臨停每小時20元，專業停車場經營業者並導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應支付進出場，減少排隊等候，並有24小時全天候監控管理，提供在地居民和遊客一個安全、便利、舒適的停車空間。