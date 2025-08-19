新北淡水新市鎮人口增加 幼兒園打造寬敞自然教育空間

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
幼兒園區廣大開放式的探索空間及學習環境，提供給孩子五感的體驗學習。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區新市鎮人口不斷增加，不只是公立淡海國小已經有完整的教育環境，就連許多私立幼兒園也已經打造最舒適的教學環境，進到這裡要提供在地家長最優質的服務，而位在鄰近新市鎮公司田溪有完整的自然環境，愛丁堡探索幼兒園日前也舉辦招生說明會，園長也說，藉由園區廣大的活動空間，全新的設施及完整的教學師資環境，希望可以提供淡水在地許多父母的幼教需求。

園長表示，愛丁堡探索幼兒園教學理念，以愛為出發點，在健康飲食，學習好奇探索、繪本藝術創作表達自己、鼓勵自理培養自信等主軸出發，在這些主題領域之下提供給家長選擇。

園長也說明，愛丁堡探索幼兒園其中一項特色，就是幼兒園區有廣大開放式的探索空間及學習環境，當中不只是有許多的花樹果木，還有富豐的自然生態，提供學習，更採用繪本藝術主題教育，提供給孩子五感的體驗學習，透過打造的不只是一個學習空間，更是一座讓孩子自由呼吸、快樂成長的「小世界」 校園設計融合自然與感官體驗，引導孩子用雙眼發現、用雙腳走近、用雙手感受，從每一處場景中展開學習與生活的連結。

淡水 幼兒園

新北市淡水區新市鎮人口不斷增加,不只是公立淡海國小已經有完整的教育環境,就連許多私立幼兒園也已經打造最舒適的教學環境,進到這裡要提供在地家長最優質的服務,而位在鄰近新市鎮公司田溪有完整的自然環境,愛丁堡探索幼兒園日前也舉辦招生說明會,園長也說,藉由園區廣大的活動空間,全新的設施及完整的教學師資環境,希望可以提供淡水在地許多父母的幼教需求。

