新北就博會求職踴躍 勞工局：初媒合率達50.4%
新北市政府今天舉辦就業博覽會，共49家企業設攤徵才，吸引不少民眾到場詢問及填遞履歷表。勞工局表示，廠商收到792份履歷，擬錄用399人，初媒合率達50.4%。
新北市勞工局於市政府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，提供2848個多元工作機會，最多工作機會的產業為零售量販業，職缺占比3成4，其次為旅宿餐飲業，職缺占比3成2。
活動會場內外履歷填寫區幾乎滿席，處處可見專注書寫的民眾身影，也有許多求職者心有所屬，一入場便鎖定目標廠商詢問。部分企業的職缺最為搶手，相關攤位詢問熱度持續不減。
勞工局表示，就博會從上午10時到下午3時結束，初步統計約1108人次參與，徵才廠商共收到792份履歷，預計錄用399人，初媒合率達50.4%。
新北市就業服務處表示，為協助有不同求職需求的市民順利就業，後續除8月28日在中和市民活動中心外，9月2日至3日在林口三井OUTLET、4日在汐止區公所、9日在板橋崑崙公園市民活動中心、12日在三重過圳市民活動中心、18日在市府6樓大禮堂及26日在新莊區公所等，皆會接連辦理徵才活動。
