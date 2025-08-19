快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

南部風災菜肉飆漲衝擊營養午餐 新北業者坦言：只能各憑本事調貨

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
受颱風、西南氣流影響，中南部農產損失慘重，蔬菜、豬肉價格飆漲。示意圖／本報資料照
受颱風、西南氣流影響，中南部農產損失慘重，蔬菜、豬肉價格飆漲。示意圖／本報資料照

颱風、西南氣流影響，中南部農產損失慘重，蔬菜、豬肉價格飆漲，新北市高國中小9月1日即將開學，學校營養午餐首當其衝。新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲坦言，今年風災情況較過去8年嚴重，新北市府上周已發下公文，讓團膳業者可以彈性調整菜單，現各業者只能各憑本事調貨。

魏聖哲指出，新北市府上周已發下公文，讓團膳業者可以彈性調整菜單，各業者只能各憑本事調貨。魏嘆，今年真的很嚴重，台灣有8年沒颱風進來，從去年開始陸續有些影響，今年則是7月開始災情不樂觀，尤其屏東、雲林等菜肉大宗產區，幾乎被這次風災掃光。

魏說，瓜果類情況最慘，葉菜類生長速度較快，可能還有機會恢復，而根莖類如紅蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥都是一年一收，平常都已經冷藏在冰箱，及冷凍蔬菜如青花菜、玉米等則比較不受影響。雖然受風災影響，但菜單仍會經營養師調配，團膳均衡營響不會打折。

新北教育局說，已於8月中旬函知全市學校，因近期風災及豪雨造成農損，蔬果及部分肉品等品項供應量減少，請各校給予團膳業者合理調整菜單彈性，避免記點或罰款，確保供餐穩定不中斷。

此外，新北學校每周午餐「安心蔬菜」計畫，由新北果菜公司統一配送的供應，待開學若遇市場價格波動，由果菜公司向教育局申請調整，因此安心蔬菜供應不會受到影響。

颱風 教育局

延伸閱讀

台南又掛零！米其林指南「全台53間餐廳摘星」 新竹、新北也沒星星

防三峽路口衝撞3死12傷慘劇再現 新北警20日新增4處科技執法路口

李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

李四川鬆口願承擔 新北白議員喊藍白合：才能力抗民進黨

相關新聞

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台北市副市長李四川被視為藍營強棒，川伯今天大方鬆口如果有需要願意承擔，讓藍營基層及議員小雞振奮。許多人好奇，川伯是否吃了...

南部風災菜肉飆漲衝擊營養午餐 新北業者坦言：只能各憑本事調貨

受颱風、西南氣流影響，中南部農產損失慘重，蔬菜、豬肉價格飆漲，新北市高國中小9月1日即將開學，學校營養午餐首當其衝。新北...

大自然最珍貴的禮物...中和藤寮坑溝生態復甦 驚見紅冠水雞築巢孵蛋

新北市中和區藤寮坑溝傳來好消息！水環境巡守隊日前在溪畔例行巡查時，驚喜發現一隻紅冠水雞築巢下蛋，巢內已有兩顆白底帶斑點的...

松山機場航空燃油減硫有成 北市環保局曝成效「10年減逾5成」

台北市長蔣萬安喊話2050要達成淨零碳排目標，市府各局處也推動相關政策，根據最新數據，松山機場的航空燃油含硫量油品檢測結...

新北「AI社群之夜」28日登場 邀民眾近距離與機器人互動

AI討論熱潮正盛，新北市青年局推出「NVIDIA AI證照培訓系列課程」，將在8月28日舉行「人工智慧社群之夜」。活動邀...

兩大工程交織 劍南站交通動線惹民怨 捷運局允諾將調整

台北捷運劍南站為未來北環段轉乘站點，捷運工程局如火如荼施工，同時北捷也在出口進行空間活化工程，導致周遭交通動線改變，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。