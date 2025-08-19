南部風災菜肉飆漲衝擊營養午餐 新北業者坦言：只能各憑本事調貨

受颱風、西南氣流影響，中南部農產損失慘重，蔬菜、豬肉價格飆漲，新北市高國中小9月1日即將開學，學校營養午餐首當其衝。新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲坦言，今年風災情況較過去8年嚴重，新北市府上周已發下公文，讓團膳業者可以彈性調整菜單，現各業者只能各憑本事調貨。

魏聖哲指出，新北市府上周已發下公文，讓團膳業者可以彈性調整菜單，各業者只能各憑本事調貨。魏嘆，今年真的很嚴重，台灣有8年沒颱風進來，從去年開始陸續有些影響，今年則是7月開始災情不樂觀，尤其屏東、雲林等菜肉大宗產區，幾乎被這次風災掃光。

魏說，瓜果類情況最慘，葉菜類生長速度較快，可能還有機會恢復，而根莖類如紅蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥都是一年一收，平常都已經冷藏在冰箱，及冷凍蔬菜如青花菜、玉米等則比較不受影響。雖然受風災影響，但菜單仍會經營養師調配，團膳均衡營響不會打折。

新北教育局說，已於8月中旬函知全市學校，因近期風災及豪雨造成農損，蔬果及部分肉品等品項供應量減少，請各校給予團膳業者合理調整菜單彈性，避免記點或罰款，確保供餐穩定不中斷。

此外，新北學校每周午餐「安心蔬菜」計畫，由新北果菜公司統一配送的供應，待開學若遇市場價格波動，由果菜公司向教育局申請調整，因此安心蔬菜供應不會受到影響。