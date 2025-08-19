大自然最珍貴的禮物...中和藤寮坑溝生態復甦 驚見紅冠水雞築巢孵蛋

新北市中和區藤寮坑溝傳來好消息！水環境巡守隊日前在溪畔例行巡查時，驚喜發現一隻紅冠水雞築巢下蛋，巢內已有兩顆白底帶斑點的蛋，象徵溪流新生機。這樣的景象，讓長期投入水環境整治的新北市水利局及地方居民振奮不已，被形容為「大自然最珍貴的禮物」。

新北市水利局長宋德仁表示，藤寮坑溝過去是一條三面光混凝土排水溝渠，單調死板、毫無生機。自109年起推動藤寮坑溝排水環境改善計畫，分兩階段打造1.5公里近自然河川與通勤綠廊，成為全國首例將都會型混凝土排水溝，改造成近自然河川的典範。他強調，施工過程不只是治水，更透過砌石工法、原木壩、擾流工及渠底深潭營造棲地環境，讓溪流重新呼吸。

水環境巡守隊林副隊長回憶，18日上午巡查至中正三橋下方時，看到紅冠水雞築巢下蛋，內心震撼。他說，紅冠水雞生性害羞、行蹤隱密，平時要觀察到就不容易，如今竟選擇在曾經毫無生氣的溝渠築巢孵育，「看著這兩顆蛋，就像在孕育溪流新的未來」。

根據生態調查，藤寮坑溝復育成果顯著，已有188種生物記錄在此棲息，包括斯氏繡眼（綠繡眼）、冬候鳥東方黃鶺鴒，還有二級保育類台灣冠八哥；昆蟲則有善變蜻蜓與無尾鳳蝶，生態系逐步恢復。