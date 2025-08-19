聽新聞
0:00 / 0:00
新北瑞芳巷弄道路改善 混凝土鋪面提升通行品質
為改善瑞芳區三爪子坑路69巷路段長期使用所造成的坑洞與積水問題，瑞芳區公所進行約200公尺道路重鋪工程，原有柏油路面此次改以混凝土鋪設，大幅提升路面耐用度與排水效能。工程歷時一個多月，近日正式完工，居民反應熱烈，對改善成果表達高度肯定。
此路段為居民頻繁通行之巷弄，因年久失修，常見路面破損及雨天積水情形，影響通行安全。區公所為提升居民生活品質，採用耐久性更佳的混凝土鋪面，並在施工期間積極與居民溝通協調，感謝當地住戶的配合，自發將車輛停至巷口，共同促成工程順利進行。
爪峰里長簡明慧也指出，工程完成後，許多居民對於平整堅固的新路面讚譽有加，感謝區公所積極回應地方需求。
瑞芳區長楊勝閔今(19)日也特別到場視察，表示不僅提升當地交通便利性，更為整體環境帶來正面改善。未來將持續盤點轄內道路狀況，優先改善使用頻率高、破損嚴重的區域，逐步打造更安全、宜居的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言