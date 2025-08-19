新北瑞芳巷弄道路改善 混凝土鋪面提升通行品質

新北市淡水區新市鎮人口不斷增加，不只是公立淡海國小已經有完整的教育環境，就連許多私立幼兒園也已經打造最舒適的教學環境，進到這裡要提供在地家長最優質的服務，而位在鄰近新市鎮公司田溪有完整的自然環境，愛丁堡探索幼兒園日前也舉辦招生說明會，園長也說，藉由園區廣大的活動空間，全新的設施及完整的教學師資環境，希望可以提供淡水在地許多父母的幼教需求。

2025-08-19 21:39