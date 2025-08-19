幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台北市副市長李四川被視為藍營強棒，川伯今天大方鬆口如果有需要願意承擔，讓藍營基層及議員小雞振奮。許多人好奇，川伯是否吃了「大力丸」，還是受到黃國昌表態的激勵，親近李四川人士說，李態度始終是「年輕世代優先，如果明年關鍵時刻民調還是他最強，就當仁不讓」，近期多份媒體民調顯示川伯是最有機會贏的人，李順勢借力使力，回應藍營基層期待。

李四川之前曾被勸進投入高雄市長補選，他當時以健康因素、家人反對等理由婉拒參選，李四川離開高雄，被蔣萬安延攬進台北市府服務，最強副手角色做得有聲有色，讓李四川對備戰新北更有底氣。

2026市長選舉與議員選戰有共伴效應，母雞夠強才能帶動小雞聲勢，近期黃國昌表態願意投入2026新北之役，國民黨在726罷免案等事件，欠白營一個「大人情」，但政壇人士直言「黃國昌戰新北是雷聲大雨點小」，李四川仍是藍白最大公約數。

李四川目前仍有台北副市長身分，是利基也是包袱，之前無法講得太直白，要顧及副手本分，以及綠營磨刀霍霍壓力，太早浮出檯面是兩面刃，一旦切換為選戰模式，將面臨政敵猛打等壓力，太早站上選戰擂台可能是消耗。

隨著近期幾份媒體民調顯示李四川全面領先的討論氛圍，加上蔣萬安、侯友宜等雙北諸侯鼓勵，讓李四川愈來愈有信心，高人氣、黨內大咖加持，讓李四川愈來愈有信心出征。

決戰新北是2026選舉的主旋律，藍綠白都想插旗，到2026年市長改選，國民黨已在新北執政21年，對侯友宜來說，副市長劉和然是最能延續市政的副手，劉和然當副市長5年，公務生涯全在新北奉獻，從未離開。

侯最近受訪常說「少說多做」、「少政治多做事」，隱約傳遞挺劉訊號，但侯友宜對李四川出戰新北仍包持開放心胸，對侯來說，延續新北政權是他難以迴避的責任。