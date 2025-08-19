台北城市盃拳擊邀請賽登場 全程可免費入場觀賽

快訊

中央社／ 台北19日電

北市體育局今天表示，由其主辦的「2025台北城市盃拳擊邀請賽」，19日到22日在台北體育館1樓熱血開打，由國內外選手展開競技與意志的試煉戰，全程免費入場，歡迎民眾前往觀賽。

台北市體育局競技運動科科長李俊義說，「2025台北城市盃拳擊邀請賽」19日預賽開打，20日舉辦隆重開幕典禮，21日準決賽、22日決賽，除了國內選手，也邀請海外10個城市的選手參加。

他說，全程賽事免費入場，呼籲民眾把握機會，到現場觀賽，從各量級選手在擂台上展開近距離的力量與策略對決，感受其節奏感與震撼力，並為選手加油打氣。

國內選手方面，李俊義說，地主隊台北市集結全國運動會代表、北市各級學校優秀選手及培訓菁英參賽，多名具有國際賽經驗的選手將在主場挑戰佳績，備受矚目，他們將把長年苦練與不屈毅力的成果展現在擂台上。

台北市體育局主秘羅國偉說，拳擊不僅是一項展現體能與技術的運動，更是一種精神與意志的試煉；這次主辦賽事，象徵城市間的體育交流與友誼，也讓選手擁有一個展現自我、挑戰極限的舞台。

城市外交同步展開，李俊義說，賽事結束後，23日將帶領來自世界各地的隊職員，走訪台北101、大稻埕、文化展館，以及品嚐夜市小吃。

