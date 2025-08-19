松山機場航空燃油減硫有成 北市環保局曝成效「10年減逾5成」

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
根據最新數據，松山機場的航空燃油含硫量油品檢測結果439ppm，除遠低於管制標準（2000ppm），環保局表示，松山機場排放硫氧化物占全市移動汙染源5成以上，經過與燃油供應商協調後成功下降，最新數字也較協調前減少51%。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安喊話2050要達成淨零碳排目標，市府各局處也推動相關政策，根據最新數據，松山機場的航空燃油含硫量油品檢測結果439ppm，除遠低於管制標準（2000ppm），環保局表示，松山機場排放硫氧化物占全市移動汙染源5成以上，經過與燃油供應商協調後成功下降，最新數字也較協調前減少51%，大幅改善空氣品質

航空燃油成分與車輛所使用的柴油相似，起降時排放的空氣汙染物，包含硫氧化物會刺激呼吸道，容易引發咳嗽、氣喘、肺炎等疾病，還會和空氣中的水分反應形成酸雨，破壞生態及環境。

依照現行規範，燃油含硫量管制標準為2000ppm，為保護民眾健康及維護空氣品質，環保局從2015年即與航空燃油供應廠商協商，要求燃油含硫量不得超過1000ppm，並不定期至油料供應商進行油品的抽測、採樣及分析今年6月檢測結果顯示，松山機場航空燃油含硫量從協商前的平均900ppm降至439ppm，較協商前減少51%，有效減少了14.22噸的硫氧化物排放。

此外，為強化源頭控管措施，環保局2022年將松山機場畫設為空品維護區，松山機場空維區內柴油車自主管理標章取得率及機車定檢率皆提升至99%，經比對管制前後北市空氣品質監測車的數據，細懸浮微粒（PM2.5）由17.2μg/m³降至14.4μg/m³，改善約16%。透過平面車輛管制與航空燃油品質之雙軌控管，多方位提升機場周邊環境的空氣品質。

