2026新北市長選戰 李四川：不排斥承擔

中央社／ 台北19日電

台灣民眾黨主席黃國昌日前宣布角逐2026新北市長，國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川則在今天首度表態，表示若要他承擔，他不會排斥。

李四川今天在台北市政府市政會議後被媒體問及2026新北市長選戰議題，他說，距離選舉還有一年多的時間，不能用現在的民調來判斷，且去年總統大選到今年又有2次的罷免投票，人民大多希望不要老是談選舉，而是對民生多著墨。

媒體追問，是否有意願參選。李四川表示，他的態度從來沒有改變，就是國民黨人才濟濟，如果年輕人能贏當然要出來選，但若到明年仍然希望他來承擔，「我想我也不會排斥，我也會承擔」。

此外，對於黃國昌有意參選，李四川說，能為國家做事都是好事，不過新北市幅員遼闊，黃國昌需要多一點時間做準備、跑一跑。

