侯友宜：新北財政仍短差887億 聚焦基礎建設
台南市議會提案將超徵稅額等，普發現金還給市民。對此，新北市長侯友宜今天被問是否也會將超徵稅額發給市民，他表示，新北支出與收入仍短差新台幣887億，將致力於基礎建設。
台南議會臨時會18日議員提出市府將超徵稅額、超收交通違規罰款的臨時提案，以普發現金方式還給市民；市長黃偉哲表示，有難度但將研議。
對此，新北市長侯友宜今天接受聯訪表示，新北市是六都中，人均預算最少的直轄市，每年的歲入、歲出短差，至前為止，短差新台幣887億元。每個都市的狀況都不同，新北幅員遼闊，很多的基礎建設跟社會福利都要全力照顧好。一定會把握現有的資源，照顧好新北市，發展為最重要的都會。
記者詢問，外界談論有可能參選新北市長的台北市副市長李四川、新北副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌的民意調查，侯友宜有何看法。
他說，感謝市民對市政的支持，市府在交通軌道建設等全力以赴，才會贏得市民肯定。願意來做事、承擔責任者，他都舉雙手贊成，但唯有實在做事，瞭解人民需求，才能一棒接一棒，帶動新北市成為全台最耀眼的城市，做出人民有感的成績、願景，這才是人民所期待的人選。
