新北「AI社群之夜」28日登場 邀民眾近距離與機器人互動
AI討論熱潮正盛，新北市青年局推出「NVIDIA AI證照培訓系列課程」，將在8月28日舉行「人工智慧社群之夜」。活動邀請業界專家，分享AI結合機器人的最新趨勢，並規畫互動體驗區，提供民眾近距離與機器人互動。
新北市青年局長邱兆梅表示，今年5月推出第一波NVIDIA官方認證的AI課程，首波將輔導約200名青年取得 NVIDIA DLI 證書。由於首波課程，民眾反應熱烈，報名即秒殺額滿，因此在9月中旬加開第二波的系列課程，進階課程主題更豐富，透過課程取得國際認證，為未來的職涯發展開拓更寬廣的可能性。
青年局表示，8月28日開放一般民眾報名參與的「人工智慧社群之夜」，將以「AI在機器人上的應用」為主題，由NVIDIA白金級AI大使曾吉弘博士主講，引導青年認識 AI 專業進修方向與產業接軌策略；業界專家吳志忠先生，將解析AI與機器人技術結合的趨勢與實務案例。
活動現場更將展示 NVIDIA Isaac Sim 機器人模擬平台、Hugging Face LeRobot 應用以及 SO-ARM101機械手臂，民眾可體驗從虛擬模擬到實體操作的AI技術。
青年局表示，AI已逐漸成為產業轉型的核心力量，不論是學生亦或就業青年皆須掌握相關技能，方可在就業市場保持競爭力，青年局開辦免費的「AI證照培訓系列課程」，不僅提供國際認證，更協助青年打造各項職涯培力，透過各項課程，結合相關產業與國際資源，讓新北市成為青年創新與AI發展的重要基地。
