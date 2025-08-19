快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

新北「AI社群之夜」28日登場 邀民眾近距離與機器人互動

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
青年局表示，活動現場將帶來復刻自NVIDIA GTC大會的二足型機器人，搭載動作 AI 模型與數位孿生技術，展現靈活步伐與趣味互動。圖／新北市青年局提供
青年局表示，活動現場將帶來復刻自NVIDIA GTC大會的二足型機器人，搭載動作 AI 模型與數位孿生技術，展現靈活步伐與趣味互動。圖／新北市青年局提供

AI討論熱潮正盛，新北市青年局推出「NVIDIA AI證照培訓系列課程」，將在8月28日舉行「人工智慧社群之夜」。活動邀請業界專家，分享AI結合機器人的最新趨勢，並規畫互動體驗區，提供民眾近距離與機器人互動。

新北市青年局長邱兆梅表示，今年5月推出第一波NVIDIA官方認證的AI課程，首波將輔導約200名青年取得 NVIDIA DLI 證書。由於首波課程，民眾反應熱烈，報名即秒殺額滿，因此在9月中旬加開第二波的系列課程，進階課程主題更豐富，透過課程取得國際認證，為未來的職涯發展開拓更寬廣的可能性。

青年局表示，8月28日開放一般民眾報名參與的「人工智慧社群之夜」，將以「AI在機器人上的應用」為主題，由NVIDIA白金級AI大使曾吉弘博士主講，引導青年認識 AI 專業進修方向與產業接軌策略；業界專家吳志忠先生，將解析AI與機器人技術結合的趨勢與實務案例。

活動現場更將展示 NVIDIA Isaac Sim 機器人模擬平台、Hugging Face LeRobot 應用以及 SO-ARM101機械手臂，民眾可體驗從虛擬模擬到實體操作的AI技術。

青年局表示，AI已逐漸成為產業轉型的核心力量，不論是學生亦或就業青年皆須掌握相關技能，方可在就業市場保持競爭力，青年局開辦免費的「AI證照培訓系列課程」，不僅提供國際認證，更協助青年打造各項職涯培力，透過各項課程，結合相關產業與國際資源，讓新北市成為青年創新與AI發展的重要基地。

8月28日人工智慧社群之夜將現場示範，使用AI平台結合機器人套件與虛擬模擬環境。圖／新北市青年局提供
8月28日人工智慧社群之夜將現場示範，使用AI平台結合機器人套件與虛擬模擬環境。圖／新北市青年局提供

青年 職涯發展

延伸閱讀

新北普發現金？侯友宜坦言現仍短差887億：六都人均預算最少

新北市長民調李四川最高 侯友宜重申一條件：才是最期待人選

新北前議員陳科名才收賄入獄要關7年半 關說建照再吃10年8月刑

新北市長民調李四川仍最強 游淑慧曝李四川劣勢與變數

相關新聞

捷運三鶯線進度92.52％ 29列車今全抵台 年底完成測試

捷運三鶯線工程進度已達92.52%，由義大利設計、日本製造的三鶯線列車，最後3輛也在今天凌晨運抵新北三峽機廠，全線29輛...

影／2年前瑞芳釀2死黃腳虎頭蜂 藏身基隆民宅比籃球大急拆

基隆中平街一棟公寓住戶要修繕頂樓屋頂鐵皮時，赫然發現一顆超大虎頭蜂窩，直徑至少60公分，比籃球還大許多，百餘虎頭蜂盤飛。...

松山機場航空燃油減硫有成 北市環保局曝成效「10年減逾5成」

台北市長蔣萬安喊話2050要達成淨零碳排目標，市府各局處也推動相關政策，根據最新數據，松山機場的航空燃油含硫量油品檢測結...

新北「AI社群之夜」28日登場 邀民眾近距離與機器人互動

AI討論熱潮正盛，新北市青年局推出「NVIDIA AI證照培訓系列課程」，將在8月28日舉行「人工智慧社群之夜」。活動邀...

兩大工程交織 劍南站交通動線惹民怨 捷運局允諾將調整

台北捷運劍南站為未來北環段轉乘站點，捷運工程局如火如荼施工，同時北捷也在出口進行空間活化工程，導致周遭交通動線改變，今天...

導航空白、APP連結錯誤 「台北好行」功能藏漏洞 交通局允盡速修正

交通局推出新版「台北好行APP」，結合大眾運輸系統能顯示出捷運及公車站點的YouBike站，但有民眾下載使用後發現部分功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。