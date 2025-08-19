兩大工程交織 劍南站交通動線惹民怨 捷運局允諾將調整

台北捷運劍南站為未來北環段轉乘站點，捷運工程局如火如荼施工，同時北捷也在出口進行空間活化工程，導致周遭交通動線改變，今天相關單位針對北安路與敬業路三段的機車禁行道、敬業路二段封閉等事會勘，會勘後確定調整禁行機車道。

台北捷運工程局近年施作北環段工程，當中，Y29站會與文湖線劍南捷運站交會轉乘，與此同時，北捷也在劍南站施作轉乘設施空間活化工程，前者預計地面工程在明年底完工、後者則是在9月29日完工，但全面開工的狀況，難免影響到周圍交通及行人動線。

捷運工程局及相關單位今天上午與北市議員游淑慧會勘，其中，由於北安路一側正在進行捷運工程，因此在敬業路三段之前車道有限縮，剩下三線道，同時內側一線道禁行機車，不過，通過三段之後又恢復成四線道，此時內側兩線道禁行機車。

游淑慧認為，由於車道突然放寬，但卻又增一道禁行機車，機車族難以反應，突然變換車道也易造成危險，呼籲要調整。另外，北安路一側原先的公車候車亭，也因捷運工程而往前延伸，在現場會勘後也建議位置稍微往後退，讓公車停靠時能有類似公車彎，方便民眾上下車外，機車也較不會內切。

針對車道禁行機車部分，捷運工程局與交工處評估，敬業路三段之後到敬業路四段內側第二車道，可以調整開放機車通行。另外，公車候車亭部分，擬往後退縮一塊工板，旁邊的行人候車區則塗銷，預計兩工程在周五完成。

另一方面，北市議員陳宥丞曾提到，劍南路站三號出口施工期間，有大型機具占用人行道、斑馬線，以及敬業二路口封閉時間將超過一年，也會影響周遭行人通行等。