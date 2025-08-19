快訊

導航空白、APP連結錯誤 「台北好行」功能藏漏洞 交通局允盡速修正

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
交通局推出新版「台北好行APP」，結合大眾運輸系統能顯示出捷運及公車站點的YouBike站，但有民眾下載使用後發現部分功能仍需跳轉其他APP，有些連結點選畫面一片空白，議員認為，交通局應全面檢視系統設計與資料整合流程回應使用者反饋。圖／議員陳重文辦公室提供
交通局推出新版「台北好行APP」，結合大眾運輸系統能顯示出捷運及公車站點的YouBike站，但有民眾下載使用後發現部分功能仍需跳轉其他APP，有些連結點選畫面一片空白，議員認為，交通局應全面檢視系統設計與資料整合流程回應使用者反饋。交通局表示，會針對漏洞地方加以修正與調整，並持續聽取使用者回饋與建議。

民眾指出，雖然介面更新後更加清晰，但還是有一些地方需要改進，以捷運資訊為例，APP僅顯示即將進站時間，若要看其他資訊還是要轉到其他APP，對使用者來說仍需多下載一個軟體；若要叫計程車，點選資訊欄位，雖然有提供電話及叫車相關APP連結，但點選下去卻找不到APP，恐不利使用者規畫行程。

此外，行車上資訊也未完備，有民眾說，雖然新版APP會針對施工或管制路況提供推播，提醒用路人改到，但卻未能提供替代道路，且有些臉書社團會針對部分道路施工提醒，但交通局卻未及時推播；還有民眾指出，欲找尋停車位，點進停車場欄位，並選定停車場導航時，畫面卻是一片空白，重新整理也沒有畫面。

議員陳重文說，APP雖有整合運具資訊的企圖與努力，但實際功能仍有多處不足，影響市民與遊客的使用體驗，交通局應全面檢視系統設計與資料整合流程，確保資訊正確、功能順暢，並積極回應使用者反饋，優化使用介面與內容，提升公共運輸便利性。

交通局指出，包含計程車APP消失、導航功能空白等，主因外部連結異動或系統有異常，將進行測試與修正並更新，至於APP所提供推播通知，主要提供用路人突發路況訊息及早改道，避開壅塞路段，由交工處交控中心發現異常路況會透過多元管道對外發布訊息，台北好行APP即為其中之一，道路施工資訊可至工務局道路挖掘管理中心網站查詢。

交通局說，台北好行APP定位以服務使用大眾運輸通勤市民為主，提供公車、YouBike、捷運班次等公共運具即時資訊，把最常用運具資訊收在首頁，讓使用者無需跳轉不同平台，就能掌握班次、發車時間和站點位置，如需進一步了解捷運訊息會提供連結引導至捷運公司官方APP。

交通局推出新版「台北好行APP」，結合大眾運輸系統能顯示出捷運及公車站點的YouBike站，但有民眾下載使用後發現部分功能仍需跳轉其他APP，有些連結點選畫面一片空白，議員認為，交通局應全面檢視系統設計與資料整合流程回應使用者反饋。圖／議員陳重文辦公室提供
