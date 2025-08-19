捷運三鶯線進度92.52％ 29列車今全抵台 年底完成測試

捷運三鶯線工程進度已達92.52%，由義大利設計、日本製造的三鶯線列車，最後3輛也在今天凌晨運抵新北三峽機廠，全線29輛列車全數報到，全面展開最後階段的測試作業。新北市捷運局表示，預計年底完成全線系統穩定性測試，共計完成13萬項測試後，就能接續安排初履勘並迎接通車。

「從硬體建置邁入整合驗證階段」新北捷運局長李政安表示，列車測試大致分成7大步驟，包含靜態測試、車對地通訊功能及品質測試、安全速限測試、低速自動駕駛測試、模擬營運狀況下的自動駕駛測試、全系統整合測試、全系統穩定性測試。

李政安指出，三鶯線列車去年9月開始上主線動態測試，今年4月LB04(橫溪)-LB08(鶯歌車站)已進入模擬營運狀態的無人駕駛動態測試，目前LB01(頂埔)-LB04(橫溪)與LB08(鶯歌車站)-LB12(鶯桃福德)站間皆已供電低速自動駕駛及號誌功能測試。

接續將展開全線動態測試，預計年底完成全線系統穩定性測試，共完成13萬項測試後，才能接續安排初履勘工作，確認列車行駛安全無虞，為通車做足準備。