快訊

揭露女演員被電視台人士性侵偷拍 江祖平再發聲：環境要尊重女性

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

捷運三鶯線進度92.52％ 29列車今全抵台 年底完成測試

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線車輛已全數抵台。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線車輛已全數抵台。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線工程進度已達92.52%，由義大利設計、日本製造的三鶯線列車，最後3輛也在今天凌晨運抵新北三峽機廠，全線29輛列車全數報到，全面展開最後階段的測試作業。新北市捷運局表示，預計年底完成全線系統穩定性測試，共計完成13萬項測試後，就能接續安排初履勘並迎接通車。

「從硬體建置邁入整合驗證階段」新北捷運局長李政安表示，列車測試大致分成7大步驟，包含靜態測試、車對地通訊功能及品質測試、安全速限測試、低速自動駕駛測試、模擬營運狀況下的自動駕駛測試、全系統整合測試、全系統穩定性測試。

李政安指出，三鶯線列車去年9月開始上主線動態測試，今年4月LB04(橫溪)-LB08(鶯歌車站)已進入模擬營運狀態的無人駕駛動態測試，目前LB01(頂埔)-LB04(橫溪)與LB08(鶯歌車站)-LB12(鶯桃福德)站間皆已供電低速自動駕駛及號誌功能測試。

接續將展開全線動態測試，預計年底完成全線系統穩定性測試，共完成13萬項測試後，才能接續安排初履勘工作，確認列車行駛安全無虞，為通車做足準備。

新北捷運局表示，除列車與號誌系統緊鑼密鼓測試中，三鶯線12座車站裝修、水環、機電系統共同作業中，車站月台門全數架設完成，另外驗票閘門完成率近9成，車站內部裝修亦同步推進，包含外牆包板、地坪磁磚、玻璃帷幕、旅客諮詢櫃台與天花板等工程陸續完成，內部設施如電梯、電扶梯、旅客顯示器、列車到站資訊顯示器等也已進入安裝與調整階段，三鶯線完工進入倒數。

捷運三鶯線車輛已全數抵台。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線車輛已全數抵台。圖／新北市捷運局提供

三鶯線 新北捷運

延伸閱讀

城市探險深入三鶯線尋寶解密

捷運三鶯線延伸桃園八德段綜規今通過 新北市府：拚2026動工

利多來了！政院拍板捷運三鶯線延伸八德 桃園與新北合作拚明年動工

五泰輕軌綜合規劃報告修正 新北將第3次提報中央

相關新聞

捷運三鶯線進度92.52％ 29列車今全抵台 年底完成測試

捷運三鶯線工程進度已達92.52%，由義大利設計、日本製造的三鶯線列車，最後3輛也在今天凌晨運抵新北三峽機廠，全線29輛...

影／2年前瑞芳釀2死黃腳虎頭蜂 藏身基隆民宅比籃球大急拆

基隆中平街一棟公寓住戶要修繕頂樓屋頂鐵皮時，赫然發現一顆超大虎頭蜂窩，直徑至少60公分，比籃球還大許多，百餘虎頭蜂盤飛。...

違停拖吊前廣播 新北9月開始試辦

雙北拖吊違停車輛時，都不會鳴笛或廣播，拖吊場可逕自拖走，新北市交通局經過研議並與拖吊廠商重新簽月後，要求業者全面安裝廣播...

新北路外停車場電池交換站動線惹議 民眾憂影響安全

新北市委外在公有路外停車場設置93處電動機車電池交換站，另在北海岸觀光景點設11處共享機車租借站，並收取土地租金與營運管...

花大錢蓋景觀卻走不過去 淡水河岸改造居民促加蓋越堤

北市長蔣萬安斥資18億打造淡水河岸亮點，啟動「西區水岸時空廊道」計畫，不過大橋頭周邊居民質疑，市府規畫重景觀包裝，卻忽略...

新北庇護工場 中秋禮品藝術風

搶攻中秋商機，新北勞工局昨辦庇護工場秋節產品發布會，副市長朱惕之站台，他說，新北庇護工場用心開發新產品，努力和進步看得見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。