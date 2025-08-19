影／2年前瑞芳釀2死黃腳虎頭蜂 藏身基隆民宅比籃球大急拆

基隆中平街一棟公寓住戶要修繕頂樓屋頂鐵皮時，赫然發現一顆超大虎頭蜂窩，直徑至少60公分，比籃球還大許多，百餘虎頭蜂盤飛。市府委託廠商昨晚拆除，發現竟是2年多前在新北瑞芳山八分寮登山步道，造成2死9傷令人聞之色變的黃腳虎頭蜂，住戶都嚇了一大跳，直呼好險。

中平街一棟公寓住戶表示，近期時常有很大隻的虎頭蜂進入住家，造成極大恐慌，幸好後來都飛走，但不知是什麼蜂，擔心隨時可能遭攻擊。

基隆市議員施偉政服務處接獲民眾通報，這顆虎頭蜂窩長度有上百公分，對民眾安全造成威脅。昨天通報市政府委外的捕蜂捉蛇專業團隊派員處理。

昨晚捕蜂人員到場，因虎頭蜂蜂有趨光性，捕蜂人員全副武裝小心翼翼靠近，先在周圍放照明燈讓虎頭蜂集中不會亂飛，再用梯靠近爬上去噴灑殺蟲劑，接著將整個蜂窩套進網袋。

捕蜂人員說，經查看是黃腳虎頭蜂，黃腳虎頭蜂毒性很高，被螫到可能會休克，嚴重時會致命，黃腳虎頭蜂十分兇狠，連補蜂衣都可以刺穿，網袋也可咬破飛出。

新北市瑞芳山區八分寮登山步道，2年多前有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，2男送醫不治，還有9人受傷，新北市動保處後來確認定是黃腳虎頭蜂肇禍。

黃腳虎頭蜂是瑞芳、基隆山區常見的蜂種，新北動保處說，黃腳虎頭蜂在國內7種虎頭蜂種類中屬於較小體型，但為攻擊性強的蜂種，黃腳虎頭蜂的腳是黃色為特點，又被稱為「獵腳」，可怕之處是因能在空中盤旅滯留很久，可鎖定目標後再行攻擊，在低、中、高海拔的山區都分布，巢位在樹叢間。

基隆動保所表示，季節轉換蜂群較不穩定，若已察覺蜂群在身邊盤旋或樹上有巢位、球狀物，不可使用衣物驅趕或尖叫，用衣服包住頭部，蹲低身體，盡量緩慢安靜繞道離開現場。