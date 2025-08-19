快訊

花大錢蓋景觀卻走不過去 淡水河岸改造居民促加蓋越堤

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為讓淡水河岸成為更多民眾、觀光客遊憩亮點，北市府推動河岸改造。圖為大稻埕碼頭貨櫃市集／北市觀傳局提供
為讓淡水河岸成為更多民眾、觀光客遊憩亮點，北市府推動河岸改造。圖為大稻埕碼頭貨櫃市集／北市觀傳局提供

北市長蔣萬安斥資18億打造淡水河岸亮點，啟動「西區水岸時空廊道」計畫，不過大橋頭周邊居民質疑，市府規畫重景觀包裝，卻忽略市民日常使用的便利性，應蓋大橋頭越堤，否則再美水岸也只是「遠觀的風景」。

淡水河岸改造範圍南起中興橋至敦煌碼頭以北，計5公里，將打造水上遊憩基地等設施，不過大橋頭周邊隆和里長沈春華表示，肯定編列18億打造「西區水岸時空廊道」，但第一個問題是「市民要怎麼過去？」建議計畫應該加入大橋頭越堤，不僅方便大同區居民親水，也可以活絡地方經濟。

北市議員擬參選人朱政騏認為，台灣多數河岸與市區之間隔著高聳堤防，防汛安全固然重要，因此不能貿然破堤開水門，但必須設計更聰明的越堤方式，讓民眾能輕鬆走到河岸。「現有水門多設在人少區域，是為了防汛安全，但越堤設施應該在人潮聚集處，才有日常價值。」

他舉大橋頭捷運站為例，這裡連接大同區與新北三重，周邊有延三夜市、迪化街等觀光熱點，卻遲遲沒有便利的越堤設計，導致水岸與商圈脫節。花大錢蓋景觀卻讓市民走不過去，就是典型的「看得到、吃不到」，規畫從一開始就應把使用者的路徑放進考量。

朱表示，過去在多次會議與書面意見中，都呼籲市府應將無障礙設計、自行車牽引道與越堤坡道納入考量。但這次工務局簡報中，已經看到相關規畫方向，包括堤內設置無障礙電梯、改善樓梯與自行車牽引道，堤外增設越堤斜坡道。他肯定市府願意傾聽民間專業意見，也期盼後續能把細節做實，確保行人、輪椅、推車與單車都能安全抵達河岸。

由於大橋頭越堤不在原本規畫中，沈春華說，雖工務局已責成新工處納入明年度預算執行，且已邀集在地里長及相關單位辦理現場會勘，不過為了落實追蹤，讓市府18億的美意被辜負，她特別要求工務局承諾未來的每一場說明會，都要將大橋頭越堤的規劃併案報告，以確實掌握越堤規劃的執行進度。

「政策不只是好看，更要好用。」朱政騏強調，未來的淡水河水岸，不應只是拍照打卡的景點，而應成為市民生活的自然延伸。唯有同時兼顧防汛安全與生活便利，才能真正讓親水文化走入日常，讓這筆18億元的投資發揮最大的社會效益。

對此，新工處表示，目前有規畫「台北橋引橋(台北端)增設無障礙設施工程」，目前正辦理測量作業中，等測量作業審查完，預計9月辦理基本設計作業，10月辦理設計審查及地區說明會，等取得里民共識，將進行後續細部設計事宜。

淡水河 自行車

