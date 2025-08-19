快訊

違停拖吊前廣播 新北9月開始試辦

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市預計下半年，拖吊前會先廣播提醒。記者葉德正／攝影
新北市預計下半年，拖吊前會先廣播提醒。記者葉德正／攝影

雙北拖吊違停車輛時，都不會鳴笛或廣播，拖吊場可逕自拖走，新北市交通局經過研議並與拖吊廠商重新簽月後，要求業者全面安裝廣播設備，並在拖吊作業前廣播提醒，新措施將自9月起試辦一年。

新北過去曾辦過拖吊前廣播，不過因為音量等配套問題，引發民眾不滿；不過也有許多民眾反映，違規停車被開單他們認罰，但車子常在眼前被拖走，還得搭乘數百元計程車，並支付上千元拖吊費與保管費，若能廣播提醒，可以不這麼勞民傷財。

交通局停車營運科長許芫綺表示，新北市現行拖吊作業無需鳴笛或廣播，考量增設廣播機制是希望藉由民眾主動配合加速排除違停。

許芫綺指出，為避免干擾周邊住戶作息，並兼顧安全與秩序，「拖吊前廣播」作業時間僅容許每日9時-12時、14時-19時的兩個時段。

不過攸關行人安全地點，於鄰近學校、圖書館、醫療機構以及人行道、行人穿越道，以及公車停靠區前、後10公尺、並排停車或交叉路口10公尺內違停車輛，則一律不廣播迅即拖吊。

交通局表示，「拖吊前廣播」是提醒與輔助措施，並非執法必要程序，違規停車舉發及拖吊，是依道路交通管理處理條例第 56 條規定辦理，試辦期間會持續蒐集各方意見，力求在減少違停、維護交通順暢與民眾權益間取得最佳平衡。

交通局也呼籲，避免愛車被拖吊，還是遵守交通規則，不要違規停車，方為上策。

