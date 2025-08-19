聽新聞
新北路外停車場電池交換站動線惹議 民眾憂影響安全
新北市委外在公有路外停車場設置93處電動機車電池交換站，另在北海岸觀光景點設11處共享機車租借站，並收取土地租金與營運管理費。不過，審計報告指出，部分站點位於禁止停車路段與行人通行範圍，周邊缺乏臨時換電空間與防護措施，恐影響車流與行人安全。
記者近日直擊新店高中地下停車場的電池交換站，設在人行道最內側，導致換電民眾必須騎車通過整段人行道才能抵達。多名使用者與行人反映實際困擾。25歲高姓男子說，雖然知道這樣騎上去有危險，但台灣人早已習慣如此使用；26歲吳姓女子坦言，一開始覺得很奇怪怎麼會設在這種地方，沒人的時候就騎過去，有人的時候只能停旁邊用手搬，但電池很重。
34歲行人黃姓女子指出，換電車輛進出頻繁，常擋住行人通道或其他車輛，尖峰時段更容易造成擁擠與危險。27歲陳姓男子也質疑設站位置不合理，「騎上去怕被檢舉，且有些地方根本停不了車」。
新北市交通局回應，設站規畫會考量場內畸零空間，以不影響行車與行人動線為原則；若設置後出現使用不良情況，例如影響人車安全，將辦理會勘，檢討改善或調整位置的可能性。
有民眾建議，相關單位應重新檢視設站規畫，不僅要兼顧場地利用效率，也要確保行人與車輛動線分明，避免安全疑慮長期存在。另有騎士指出，若能在周邊規畫安全臨停區域，或增設搬運輔助設施，將可減輕換電時的負擔。交通局表示，會在後續會勘檢討中，納入民眾實際使用經驗與意見，作為調整站點或改善設施的重要依據。
