新北庇護工場 中秋禮品藝術風

搶攻中秋商機，新北勞工局昨辦庇護工場秋節產品發布會，副市長朱惕之站台，他說，新北庇護工場用心開發新產品，努力和進步看得見。

勞工局統計，新北有23家庇護工場，家數居全國第二，僅次於北市，提供約480名身心障礙者工作機會。產品及服務類型多樣化，涵蓋餐飲、烘焙食品、景觀園藝、印刷代工、清潔洗衣、文創手作等。

近年庇護工場經營上受到大環境挑戰，包括經濟通膨、物料成本攀升、同業市場削價競爭等因素，營運壓力與日俱增。今年上半年整體營業額相較去年同期有0.81%小幅成長，但增幅不如預期，顯示庇護工場生存環境依舊艱困，亟待企業及社會各界持續透過公益採購支持，協助身心障礙朋友穩定就業。

新北庇護工場今年秋節禮盒主打創意與多元，有4種不同風味咖啡禮盒，由藝術家設計包裝；生活類商品有「極地冒險」與「海洋泡泡」泡澡球、香氛蠟燭與手工皂，採用友善森林認證包材，純手工製作。糕餅部分，與插畫家吉米合作，推出莓果酥、蛋黃酥等禮盒，綜合大禮盒推出茶酥系列，有檸檬茶與鐵觀音口味。