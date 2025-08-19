聽新聞
柔道小將奪牌無法敘獎 學校未代報名惹議

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市有9名學童在全國柔道中正盃奪牌，申請體育獎勵金卻因家長是透過道館報名非透過學校，遭北市教育局退件，引發熱議。圖／議員曾獻瑩辦公室提供
北市9名柔道小將在113年全國中正盃奪牌，申請獎勵金被以「非代表本市」退件，家長不滿戶籍和學校都在北市，學校沒柔道專業、不熟悉賽務婉拒代報名，才改道館報名；去年申請通過，今年卻遭駁。教育局表示，已請學校以其他方式獎勵。

9名學生分別來自北市4所學校，在賽事奪牌並提出獎勵金申請。家長說，原先報名比賽時希望可透過學校報名，因部分學校沒有柔道專業或不熟悉賽務流程婉拒，經討論家長才改由道館報名，但孩子實際戶籍跟學籍都在北市，得獎也都顯示所屬學校名稱。

議員曾獻瑩說，中正盃是全國指標性柔道比賽之一，依規沒有名額限制，學校理應協助學生報名，學校以「不熟悉項目」為由推託，卻衍生賽後敘獎爭議，教育局應檢討，將規範明確化，修正獎勵金辦法，避免再發生類似紛爭。

家長指出，得獎後申請體育獎勵金被退件，理由是非代表北市出賽，孩子投入訓練多年，在全國賽事脫穎而出，卻因報名形式被排除獎勵，實在無法接受。

教育局表示，依照規定，競賽規程載明代表「本市」為限，會督請各校仍應維護學生權益，請學校評估以其他獎勵方式鼓勵獲獎者。

