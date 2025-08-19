北市鮮奶周報擴大 下月起設籍孩童都能領

北市長蔣萬安推「鮮奶周報」延續中央班班有鮮乳後，昨再宣布精進2.0版上路，寒暑假可領，更擴大除學籍外，設籍北市2至12歲孩童也都能領用，9月新版政策預計20.8萬人受惠，通路從既有6家新增家樂福部分門市，全台共計1.5萬家門市可兌換。

議員鍾佩玲說，樂見能擴大補助範圍及時間，讓更多學童受惠，兌換率目前7成左右，若持續無法突破，應深入瞭解通路、品項、學童飲食習慣等是否遇到政策瓶頸，才能擴大推廣成效。

蔣萬安昨出席政策說明記者會時表示，該政策上路以來遇到許多困難，一開始不那麼被看好，包含中央不再給補助、通路空間規畫、櫃檯人員教育訓練等執行與技術面問題多，市府努力克服，市民滿意度高達87%、兌換率也在7成以上。

教育局表示，今年4月推出「鮮奶周報」政策，是只要學籍在北市者，都可透過學生證或幼兒數位卡證領取，不過2.0版是即便學籍不在北市，只要設籍在北市，18日起也可透過線上申請至區公所領卡，或25日起直接攜帶資料到區公所申請並取卡。

另外，為鼓勵學童持續兌換鮮奶，教育局也推出兌換抽獎活動，每兌換1瓶鮮奶可獲1次抽獎，獎品為兒童新樂園一日樂FUN券；當兌換每達100萬人次，會抽出一台Switch 2遊戲機；學期內每周都有兌換可獲跳繩一條，並加碼農場套票抽獎。