選新北民調高 「李四川不會臨陣脫逃」

聯合報／ 記者林麗玉王慧瑛／連線報導

民眾黨主席黃國昌日前表態有意參選新北市長，牽動明年地方選舉藍白合議題。北市議員李明賢昨說，國民黨目前民調最高還是李四川，但最慢明年第一季要做決定，是否辭北市副市長投入選舉。對此，國民黨前秘書長李乾龍說，李四川不是新人，有自己的參選節奏，「絕對不會臨陣脫逃」。

李四川先前輔選反罷免，到新北板橋聲援葉元之時曾說「幫助葉就是幫助他自己」，外界解讀是「微表態」，可能參選新北市長。李明賢說，李四川有把大家勸進的話聽進去，新北這席不能讓民進黨拿走，李四川的態度就是慢慢地水到渠成。

李明賢昨接受前立委高嘉瑜網路節目專訪，他說，黃國昌表態後，儘管民調與李四川有一點落差，但接下來應會拉近，可能在伯仲之間，未來可能需要一階段到兩階段整合。

李明賢指出，新北市有1000個里，他曾聽聞朱立倫選新北市長時，3個月才把所有里跑過一輪，所以要有時間準備，可能明年第一季就要決定，是否辭北市副市長選新北市長。

對於是否選新北？李四川近期受訪提到，國民黨人才濟濟，年輕人也非常多，至於黃國昌表態，願意為國家做事都是好事。

李乾龍多次表態支持李四川投入新北市長選戰，李乾龍說，形勢比人強，李四川有高人氣、高聲望，是藍營不二人選，相信李四川會願意為黨承擔。

2026新北是兵家必爭之地，藍、綠、白都想插旗。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，按以往經驗，最慢明年4至6月，議員、市長人選要就緒，有意投入新北市長者，農曆年前後就要清楚表態才能凝聚聲勢。

民進黨北市議員林延鳳認為，李四川之所以沒正面回應是否選新北，是因李四川全國知名度與專業度都有，加上又熟新北，所以不急，採取是「築高牆、廣積糧」策略，李若宣布參選，以昔日在新北累積的人脈等，很快能串連與集結。

新北 李四川 李乾龍 李明賢 國民黨

