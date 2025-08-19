捷運蘆洲機廠建停車場 苦無廠商投標

捷運蘆洲機廠竣工近15年，審計報告指，蘆洲機廠儲車場上方1.64公頃空間，多年來僅供台北捷運公司員工免費停車，減損可挹注捷運建設經費收益。雙北捷運局2020年開會後，決議由台北捷運局興建蘆洲機廠停車場工程，經歷多年，仍因無廠商投標數次流標，若逾2026年底保留期限，後續恐面臨經費被收回困境。

台北捷運局表示，會朝停車場規模減量方式再次招標，完工後營運維管交台北捷運公司負責。

台經院前瞻運輸科技與政策研究中心顧問、台大土木工程學系教授張學孔說，當停車場可惜，建議可思考當青年住宅可能性，對此捷運局表示，停車場用途是都市計畫規定的，不太可能改變。

蘆洲機廠儲車區上方人工地盤停車場工程是2024年7月9日完成細部設計，同年8月23日第1次公告招標，9月24日開標，因無廠商投標而流標。

台北捷運局也說，考量受限於經費額度，將減少停車場量體並提高單價，以貼近市場行情，修正招標文件後，今年3月公告招標，4月25日開標，仍出現無廠商投標而流標。檢討流標原因，包括施工期間，需配合捷運新蘆線營運進行各項門禁及安全管制、防護措施，防護費用及施工期較一般停車場工程高，將重新調整，讓標案價格符合近期營建工程行情，提高投標意願。

新北捷運局表示，經檢討原因，主要受到營建工程機具、物料成本大幅上漲，且營建人力嚴重不足等，該工程標案價格明顯偏低，使得廠商興趣缺缺。

對日後維管規畫，台北捷運局說，停車場完工後，因興建經費為台北捷運新蘆線經費支應，未來營運維管將交由台北捷運公司負責。新北捷運局則說，由北捷公司就近維管，或交新北交通局依權管委託管理營運都是可行方案。

審計報告指若遲遲未發包，將逾原專案預算保留額度及期限，對此一隱憂，台北捷運局表示，將報請中央辦理該項預算額度保留，若到2026年底期限仍無廠商投標，該項工程設計文件將移交新北市府自籌經費辦理，工程經費剩餘款項依法繳回中央。