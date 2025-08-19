聽新聞
0:00 / 0:00

林口輕軌 新北提報列優先路廊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
林口輕軌X型路網示意圖。圖／新北捷運局提供
林口輕軌X型路網示意圖。圖／新北捷運局提供

1200通勤月票上線後運量大增，新北市府評估林口輕軌運量達優先路廊條件。立法院交通委員會昨考察時，新北捷運局表示，7月已提送整體路網更新報告給中央。交通部常務次長林國顯說，鐵道局8月14日送交該計畫到交通部，會盡快審視後報部長核定，並建議新北、桃園對林口輕軌案協調由誰主導，以利後續推進。

新北捷運局綜合規畫科長黃維崧說，林口輕軌運量密度已達優先推動路廊門檻，即每公里3500人次，7月3日向交通部提報新北市捷運整體路網進版報告，將林口輕軌提升為新北市捷運路網優先推動路廊。

黃說，目前規畫為X型路網，一端自粉寮路連接林口舊市區，經文化二路跨越高速公路，銜接至長庚醫院及機場捷運A8長庚醫院站；另一方向延伸至林口新興工業區及A9林口站。該規畫已與地方及公路局溝通，持續與桃園捷運局研議長庚輕軌接軌或營運合作，若交通部核准，將進入可行性研究階段。

林國顯指出，鐵道局在8月14日送交計畫，交通部會盡快審視並報部長核定。林強調，軌道建設需要整體規畫，未來林口輕軌若是核定，桃園或新北兩方要先協調由誰主導，以利後續推動。

至於桃園長庚線，桃園捷運局表示，龜山、桃園、林口間每天有10.5萬旅次往返，相當頻繁，已於機捷A8站、A9站規畫銜接林口輕軌連通機制，後續將再與新北協商。

另外，機場捷運增設A2a、A5a站地方期盼已久，昨考察行程再度被提起，其中A2a站預計設於二重抽水站北側越堤道，A5a站則在新北大道、民生路口附近，出入口位於塭仔圳公園用地。

鐵道局長楊正君指出，增站須更新號誌系統，是否更新尊重桃園市府。立委洪孟楷認為，應要求桃園市府先做計畫，評估系統使用年限何時更換；立委蘇巧慧說，有需求的是新北市民，應由新北市府提出跟桃園談。蘇、洪兩人被視為2026新北市長選舉熱門人選，昨一起關心交通建設，但過程中互動不多。

林口 輕軌 新北 桃園 交通部

延伸閱讀

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

林口輕軌提報優先路廊 交通部揭審議中：新北、桃園需協調出誰主導

機捷尖峰時段人潮擠…民代盼增車廂、A2a及A5a站卡關 全因系統這問題

中原大學啟動量子應用基地 11月開班新北高中生可跨域學習

相關新聞

百萬租金繳錯房東10年！行天宮「不老麻糬」遭判搬離 業者回應了

鄰近台北行天宮的「不老客家傳統麻糬」，乃是當地著名的排隊小吃，獲得許多消費者喜愛。但是近期傳出租金糾紛，並遭法院判決必須...

又一家老字號書店宣布熄燈 金石堂業者：最怕老客人眼淚攻勢

金石堂書局三峽北大店在地經營23年半，王姓業者今宣布將營業到9月20日，他說，年紀大了想留點時間給自己和妻子，也期待有緣...

台64下匝道接中正路 內側車道試辦開放右轉建康路

新北市交通局為改善中和區中正路（建康路至連城路段）往板橋方向外側平面車道車行秩序，試辦中正路、建康路口往板橋方向內側車道...

柔道小將奪牌無法敘獎 學校未代報名惹議

北市9名柔道小將在113年全國中正盃奪牌，申請獎勵金被以「非代表本市」退件，家長不滿戶籍和學校都在北市，學校沒柔道專業、...

捷運蘆洲機廠建停車場 苦無廠商投標

捷運蘆洲機廠竣工近15年，審計報告指，蘆洲機廠儲車場上方1.64公頃空間，多年來僅供台北捷運公司員工免費停車，減損可挹注...

林口輕軌 新北提報列優先路廊

1200通勤月票上線後運量大增，新北市府評估林口輕軌運量達優先路廊條件。立法院交通委員會昨考察時，新北捷運局表示，7月已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。