林口輕軌 新北提報列優先路廊

1200通勤月票上線後運量大增，新北市府評估林口輕軌運量達優先路廊條件。立法院交通委員會昨考察時，新北捷運局表示，7月已提送整體路網更新報告給中央。交通部常務次長林國顯說，鐵道局8月14日送交該計畫到交通部，會盡快審視後報部長核定，並建議新北、桃園對林口輕軌案協調由誰主導，以利後續推進。

新北捷運局綜合規畫科長黃維崧說，林口輕軌運量密度已達優先推動路廊門檻，即每公里3500人次，7月3日向交通部提報新北市捷運整體路網進版報告，將林口輕軌提升為新北市捷運路網優先推動路廊。

黃說，目前規畫為X型路網，一端自粉寮路連接林口舊市區，經文化二路跨越高速公路，銜接至長庚醫院及機場捷運A8長庚醫院站；另一方向延伸至林口新興工業區及A9林口站。該規畫已與地方及公路局溝通，持續與桃園捷運局研議長庚輕軌接軌或營運合作，若交通部核准，將進入可行性研究階段。

林國顯指出，鐵道局在8月14日送交計畫，交通部會盡快審視並報部長核定。林強調，軌道建設需要整體規畫，未來林口輕軌若是核定，桃園或新北兩方要先協調由誰主導，以利後續推動。

至於桃園長庚線，桃園捷運局表示，龜山、桃園、林口間每天有10.5萬旅次往返，相當頻繁，已於機捷A8站、A9站規畫銜接林口輕軌連通機制，後續將再與新北協商。

另外，機場捷運增設A2a、A5a站地方期盼已久，昨考察行程再度被提起，其中A2a站預計設於二重抽水站北側越堤道，A5a站則在新北大道、民生路口附近，出入口位於塭仔圳公園用地。

鐵道局長楊正君指出，增站須更新號誌系統，是否更新尊重桃園市府。立委洪孟楷認為，應要求桃園市府先做計畫，評估系統使用年限何時更換；立委蘇巧慧說，有需求的是新北市民，應由新北市府提出跟桃園談。蘇、洪兩人被視為2026新北市長選舉熱門人選，昨一起關心交通建設，但過程中互動不多。