北市士林健走賽報名中 個人獎達標24萬步享限量禮

台北市士林區健康服務中心主任呂秀蓉今天表示，「士林健走樂」即起開放報名，個人獎方面，達24萬步者可獲達標獎禮物1份，限量1000份送完為止；另有團體獎歡迎市民組隊競賽。

台北市衛生局今天舉辦例行記者會，宣布第三屆「士林健走樂．健康逗陣來」活動，即日起至30日可至士林區健康服務中心官網查詢資訊或去電報名。

呂秀蓉說，在士林居住、就學或工作的人都可報名，並下載「計步器-步行計算器」APP，賽事從9月1日起進行1個月，個人組總步數為24萬步，團體組為72萬步，10月10日傍晚5時前完成健走資料上傳即可。

台北市士林健康促進協會理事長陳玉華說，在地企業有資助活動獎金。呂秀蓉說，個人獎方面，達標者即可獲得禮物1份，限量1000份，總步數前5名可獲新台幣1000至3000元禮券；團體獎健走總步數前3名，可獲禮券4500至9000元禮券。

呂秀蓉說，WHO在2024年最新報告中指出，全球有31%成人、80%青少年未達建議運動量，運動不足已是重大公共健康議題，定期的身體活動可預防心血管疾病、癌症與糖尿病，減輕焦慮憂鬱、促進腦部健康與整體福祉。

她強調，WHO也說，活動不足群體的死亡風險高出20%到30%；北市衛生局統計也顯示，2024年北市十大死因，前8名全為慢性疾病，占整體死亡人數的64.3%，癌症連續52年蟬聯首位，要正視慢性病與運動不足的關係。

她進一步說，教育部體育署2024年的最新調查顯示，成人定期運動比例首度突破達35.3%，可見運動意識提升中，最受歡迎的運動是散步、走路、健走，占61.9%。

中華民國健身運動協會理事長黃薰隆說，健走跟散步還是有些不同，健走有4口訣，一是抬頭挺胸縮小腹，走起來較穩；二是雙手微握放腰部，做出擺動，可讓上半身活動增加；三為自然擺動肩放鬆，全身8成肌肉都會參與。第四口訣則是邁開腳步向前走，可比散步走更遠，健身效果更好。

他提醒，走上坡路需把身體帶上去，肌肉用力，但不要用膝蓋做頓住的動作，保持彈性，以免膝蓋過度磨損；下坡對膝蓋衝擊大，慢走、別衝。