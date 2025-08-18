快訊

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

地勢低窪易積水 新北汐止民族六街水溝9月更新完成

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
民族六街工程預計在9月中完工，請民眾在經過工區時能夠多加小心。 圖／觀天下有線電視提供
民族六街工程預計在9月中完工，請民眾在經過工區時能夠多加小心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北峰里因為地勢低窪，只要下大雨就容易積淹水，再加上傳統社區多，幾10年的老舊水溝，溝蓋不平整，也造成民眾行走上的不方便，所以汐止區公所最近就在進行民族六街周邊的排水溝改善工程，今(18)日新北市議員白珮茹、汐止區長林慶豐也特地到場了解施工狀況還有進度，整體工程預計在9月中完工。

新北市議員白珮茹指出，主要是來看民族六街周邊水溝施工狀況，在社后地區北峰里算是這一帶地勢最低窪的地方，這些年來陸陸續續改善周邊的排水，包括在金龍國小下方增加了治洪池，當大雨來時，會啟動相關設施，讓排水不及的水溝可以先流到金龍國小運動場下方的治洪池，在中山高沿著康寧街做了大排，在康寧街後方的排水，也會沿著大排進入金龍抽水站。

北峰里長陳南海說，很感謝議員白珮茹爭取建議款，讓里內水溝更新能夠很快動工，因為北峰里地勢低，大雨一來就容易積淹水，希望老舊水溝更新，能夠趕在颱風大雨來之前完成，這一帶都是傳統社區，幾十條巷子，水溝不更新，問題就不能解決，等到完工後，包括排水、生活品質都變好。

白珮茹提到，今年則是針對北峰里周邊改善，因為這裡是很重要的傳統市集，進出的人多，也有很多民眾跟里長反應，走路經過時老舊水溝蓋不平不好走，跟市政府反應後，很感謝公所的配合，經費到位後，可以讓工程盡快施工，完工後不止整體景觀環境變好，最重要的是豪雨季時，新做的水溝6米會留一個孔蓋方便清淤，對水溝暢通有很大的加分效果，整個水溝更新完成，不但行人更好走，環境也更乾淨。

汐止區長林慶豐表示，今天來視察民族六街相關工程進度，因為相關的老舊水溝格柵板已經鏽蝕，影響人車通行，並且針對該區域的排水目前需要做整個更新，也要特別感謝議員白珮茹爭取，以建議款支援相關的經費，在這次行動治理時，侯市長也特別關心相關的基礎設施，所以特別向市府養工處爭取經費改善，整體工程希望在9/17日之前完成，工程進行中針對相關民眾進出的部分，都有預留施工便道，也請民眾在經過工區能夠多小心，也多體諒跟包涵，期盼整體完工後，給市民鄉親更好的生活品質。

汐止 白珮茹

延伸閱讀

新北汐止福德一路路況差 列年度示範道路重新刨鋪

新北汐止康福公園大改造 全新遊具閃亮登場

民進黨秘書長冒雨挖水溝 他批綠台南執政30年救災、治水不力

影／民進黨代理秘書長何博文台南冒雨挖水溝：賴主席災後指示全力救災

相關新聞

百萬租金繳錯房東10年！行天宮「不老麻糬」遭判搬離 業者回應了

鄰近台北行天宮的「不老客家傳統麻糬」，乃是當地著名的排隊小吃，獲得許多消費者喜愛。但是近期傳出租金糾紛，並遭法院判決必須...

又一家老字號書店宣布熄燈 金石堂業者：最怕老客人眼淚攻勢

金石堂書局三峽北大店在地經營23年半，王姓業者今宣布將營業到9月20日，他說，年紀大了想留點時間給自己和妻子，也期待有緣...

台64下匝道接中正路 內側車道試辦開放右轉建康路

新北市交通局為改善中和區中正路（建康路至連城路段）往板橋方向外側平面車道車行秩序，試辦中正路、建康路口往板橋方向內側車道...

北市醫療暴力頻傳 衛生局警示：可處3年徒刑、30萬罰緩

北市日前發生民眾不滿「洗牙太痛」竟找人對牙醫施暴，而近年來醫療暴力事件層出不窮，北市衛生局提醒，醫院或診所落實急診暴力事...

2027完工？台北雙星一周2火警遭停工 捷運工程局說明

台北車站旁的雙子星大樓為兩棟建物，分別是53層的C1大樓、70層的D1大樓，並預計2027年完工。不料，12日、16日分...

新北社宅再添一處 鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

新北淡水海天段青年社會住宅新建工程今開工，基地位於中正東路二段與八勢一街交叉口旁，距離捷運紅樹林站僅3分鐘步程，西臨淡水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。