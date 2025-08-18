地勢低窪易積水 新北汐止民族六街水溝9月更新完成

汐止區北峰里因為地勢低窪，只要下大雨就容易積淹水，再加上傳統社區多，幾10年的老舊水溝，溝蓋不平整，也造成民眾行走上的不方便，所以汐止區公所最近就在進行民族六街周邊的排水溝改善工程，今(18)日新北市議員白珮茹、汐止區長林慶豐也特地到場了解施工狀況還有進度，整體工程預計在9月中完工。

新北市議員白珮茹指出，主要是來看民族六街周邊水溝施工狀況，在社后地區北峰里算是這一帶地勢最低窪的地方，這些年來陸陸續續改善周邊的排水，包括在金龍國小下方增加了治洪池，當大雨來時，會啟動相關設施，讓排水不及的水溝可以先流到金龍國小運動場下方的治洪池，在中山高沿著康寧街做了大排，在康寧街後方的排水，也會沿著大排進入金龍抽水站。

北峰里長陳南海說，很感謝議員白珮茹爭取建議款，讓里內水溝更新能夠很快動工，因為北峰里地勢低，大雨一來就容易積淹水，希望老舊水溝更新，能夠趕在颱風大雨來之前完成，這一帶都是傳統社區，幾十條巷子，水溝不更新，問題就不能解決，等到完工後，包括排水、生活品質都變好。

白珮茹提到，今年則是針對北峰里周邊改善，因為這裡是很重要的傳統市集，進出的人多，也有很多民眾跟里長反應，走路經過時老舊水溝蓋不平不好走，跟市政府反應後，很感謝公所的配合，經費到位後，可以讓工程盡快施工，完工後不止整體景觀環境變好，最重要的是豪雨季時，新做的水溝6米會留一個孔蓋方便清淤，對水溝暢通有很大的加分效果，整個水溝更新完成，不但行人更好走，環境也更乾淨。

汐止區長林慶豐表示，今天來視察民族六街相關工程進度，因為相關的老舊水溝格柵板已經鏽蝕，影響人車通行，並且針對該區域的排水目前需要做整個更新，也要特別感謝議員白珮茹爭取，以建議款支援相關的經費，在這次行動治理時，侯市長也特別關心相關的基礎設施，所以特別向市府養工處爭取經費改善，整體工程希望在9/17日之前完成，工程進行中針對相關民眾進出的部分，都有預留施工便道，也請民眾在經過工區能夠多小心，也多體諒跟包涵，期盼整體完工後，給市民鄉親更好的生活品質。