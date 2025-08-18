新北汐止湖興里肌耐力課 長輩開心學手腳更有力

汐止區湖興市民活動中心剛落成啟用三個月的時間，現在星期一到五幾乎每天都有課程，其中星期一下午的肌力課，有專業老師教學員運動，透過有氧、無氧的訓練，強化肌耐力，長輩說，幾堂課下來，感覺手腳更有力。

配合輕快的音樂，再搭配老師指導的動作，幫長輩訓練肌耐力，汐止區湖興市民活動中心座落在千坪大公園中，環境很好之外，雖然才剛落成啟用三個月，但現在星期一到五幾乎每天都有排課程，假日也經常開課辦活動，除了咖啡課、排舞課，每個星期一下午上的則是肌力課程。

湖興里長郭書成表示，活動幾乎天天都有不同的活動和課程，像今天的肌耐力就是讓長輩或是里民，可以訓練自己的肌肉量，就比較不會跌倒、行動力比較好、健康也比較好，雖然在老師的教導下，每個動作看起來都還好，但1個小時下來就很累，有很多人一開始本來都想說1個小時會不會太短，但真的超累，上次跟了一堂課後，鐵腿一整天。

老師姜小姐指出，帶長輩做肌耐力的無氧跟有氧訓練，強化肌肉量，增加肌肉量，訓練項目，上肢的部分，是加強手臂的訓練，還有腿部跟膝蓋的訓練，特別是年長者，培養肌耐力後，走路比較不會跌倒。

民眾說活動中心剛好成立，現在每個星期一都會來參加肌力課程，因為年紀大了，平常忙於事業沒有時間運動做健康操，所以趁著星期一有空檔的時間，訓練肌耐力，保持身體健康，上了3堂課了，因為平時自己的膝蓋會微痛，來練肌力後，慢慢的舒緩，繼續上課，很有信心可以把自己的膝蓋練得的更有力。