新北瑞芳深澳坑溪驚現魚群暴斃 清潔隊急打撈守護環境

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
清潔隊動員打撈，避免衍生環境問題。 圖／觀天下有線電視提供
清潔隊動員打撈，避免衍生環境問題。 圖／觀天下有線電視提供

近日有民眾發現深澳坑溪出現大量死魚，場面驚人並傳出異味，瑞芳區清潔隊於17日下午接獲通報後立即前往現場查看，並採集水樣送驗，釐清原因。雖然現場水看起來清澈，為求謹慎，仍針對是否有污染或其他導致魚群暴斃的因素展開調查，盼能盡快還原真相，維護環境安全。

為避免死魚腐敗產生異味影響環境衛生，瑞芳區清潔隊今（18）日上午動員約15人展開緊急打撈作業，自上游調和街至龍潭二號橋沿線清理，歷時近3小時，共打撈約0.8公噸魚屍。

瑞芳區清潔隊長蔡培民表示，經初步檢測，水體清澈，pH值8.12、水溫32.7度，但溶氧量僅2mg/L，可能因高溫導致水中含氧量降低，造成魚群缺氧死亡，將持續配合主管機關追蹤後續化驗結果，並做好清理工作，避免衍生環境問題。

瑞芳區長楊勝閔亦到場關心，實地瞭解現場狀況與清潔進度。他表示，將持續監督後續檢測與調查進展，若確認為污染導致，將責成相關單位依法究責，同時強調河川保護人人有責，區公所將積極配合各單位守護在地環境品質。

瑞芳 高溫 死亡

