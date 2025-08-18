強化救災量能 新北市議員為三芝救難協會添設備
去年山陀兒風災重創三芝，在地的救災團隊三芝救難協會協助救災時雖有穿著雨衣出勤，不過淋雨時間一長，還是讓救難協會人員又濕又冷，出現失溫的情況也增添救災難度，為了改善並強化三芝就難協會的救災量能，市議員鄭宇恩爭取添購一批設備，讓協會未來救災出勤可以更安全有效率。
三芝救難協會會長陳家鎮說，回憶起去年山陀兒風災時的救災狀況，雖然大家都有穿著雨衣，但是時間一長，協會人員都出現了失溫的情形，讓救災更加艱難。這次感謝在市議員鄭宇恩的協助下，協會添購防寒衣與氣瓶，讓未來救災更順利。
市議員鄭宇恩表示，三芝有山有海還有溪流，三芝救難協會的勤務內容更是相當多元。這次期待在防寒衣與氣瓶的添購下，能夠強化三芝救難協會的救災量能，並且也讓三芝救難協會的人員在救災時能夠更安全有保障。
