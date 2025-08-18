強化救災量能 新北市議員為三芝救難協會添設備

快訊

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
新添購的防寒衣與氣瓶，讓三芝救難協會的人員在救災時能夠更安全有保障。 圖／紅樹林有線電視提供

去年山陀兒風災重創三芝，在地的救災團隊三芝救難協會協助救災時雖有穿著雨衣出勤，不過淋雨時間一長，還是讓救難協會人員又濕又冷，出現失溫的情況也增添救災難度，為了改善並強化三芝就難協會的救災量能，市議員鄭宇恩爭取添購一批設備，讓協會未來救災出勤可以更安全有效率。

三芝救難協會會長陳家鎮說，回憶起去年山陀兒風災時的救災狀況，雖然大家都有穿著雨衣，但是時間一長，協會人員都出現了失溫的情形，讓救災更加艱難。這次感謝在市議員鄭宇恩的協助下，協會添購防寒衣與氣瓶，讓未來救災更順利。

市議員鄭宇恩表示，三芝有山有海還有溪流，三芝救難協會的勤務內容更是相當多元。這次期待在防寒衣與氣瓶的添購下，能夠強化三芝救難協會的救災量能，並且也讓三芝救難協會的人員在救災時能夠更安全有保障。

議員 團隊

相關新聞

百萬租金繳錯房東10年！行天宮「不老麻糬」遭判搬離 業者回應了

鄰近台北行天宮的「不老客家傳統麻糬」，乃是當地著名的排隊小吃，獲得許多消費者喜愛。但是近期傳出租金糾紛，並遭法院判決必須...

又一家老字號書店宣布熄燈 金石堂業者：最怕老客人眼淚攻勢

金石堂書局三峽北大店在地經營23年半，王姓業者今宣布將營業到9月20日，他說，年紀大了想留點時間給自己和妻子，也期待有緣...

台64下匝道接中正路 內側車道試辦開放右轉建康路

新北市交通局為改善中和區中正路（建康路至連城路段）往板橋方向外側平面車道車行秩序，試辦中正路、建康路口往板橋方向內側車道...

北市醫療暴力頻傳 衛生局警示：可處3年徒刑、30萬罰緩

北市日前發生民眾不滿「洗牙太痛」竟找人對牙醫施暴，而近年來醫療暴力事件層出不窮，北市衛生局提醒，醫院或診所落實急診暴力事...

2027完工？台北雙星一周2火警遭停工 捷運工程局說明

台北車站旁的雙子星大樓為兩棟建物，分別是53層的C1大樓、70層的D1大樓，並預計2027年完工。不料，12日、16日分...

新北社宅再添一處 鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

新北淡水海天段青年社會住宅新建工程今開工，基地位於中正東路二段與八勢一街交叉口旁，距離捷運紅樹林站僅3分鐘步程，西臨淡水...

