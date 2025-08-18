快訊

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

青春相伴共創菁桐 暑期工讀生編織社區溫度與記憶

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
暑期工讀生參與社區服務，形成跨世代共學的良性循環。 圖／觀天下有線電視提供
暑期工讀生參與社區服務，形成跨世代共學的良性循環。 圖／觀天下有線電視提供

在暑假的一個半月時間裡，新北市平溪區菁桐社區迎來兩位充滿活力的工讀學生，張玟杰與楊佩。他們參與了社區的據點服務、環境維護及文化體驗等多元活動，並在今(18)日舉辦的「絹印手作與成果展」中，向居民與夥伴們展示這段時間的學習與收穫。

張玟杰與楊佩分享，他們參加「教育部青年發展署社區職場體驗計劃補助」，在菁桐的體驗讓他們看見了不同於課堂的真實學習。透過協助據點活動，他們不僅更貼近長輩的生活，也從中培養了細心與耐心；參與社區導覽與文化介紹時，他們更深刻理解到地方歷史的重要，也提升了自信與表達能力。兩人表示，短短一個半月，卻讓他們收穫了滿滿的人情溫度與珍貴經驗。

在地居民們也因為學生的加入而感到耳目一新，許多長輩在與學生的互動中，主動分享礦業時期的回憶與生活故事，讓文化傳承自然地發生。同時，學生也透過活動設計與參與，將新的點子帶入社區，讓據點氛圍更加活潑，形成跨世代共學的良性循環。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生則指出，青年參與社區服務，不僅能增加社區的人力支持，更重要的是注入了新的思維與活力。他強調，當學生將所學付諸實踐，社區居民也能在互動中獲得啟發，這樣的雙向交流，正是社區永續與長照友善環境所需要的動能。

透過今天的絹印活動與作品成果展，這段暑期合作劃下圓滿句點，也象徵著社區與青年攜手共創的美好印記。未來，菁桐社區將持續歡迎更多青年投入，共同打造一個更溫暖、更有故事的地方。

青年 平溪

延伸閱讀

四川社區驚見「血書枕頭」 外賣小哥報警…25樓救出她

台南加速沿海地區災後復原 爭取中長期防洪計畫

在社區中串聯失智和弱勢 邁步向前走

國北護結合醫護專業 宜蘭部落學童成高齡防跌宣導大使

相關新聞

百萬租金繳錯房東10年！行天宮「不老麻糬」遭判搬離 業者回應了

鄰近台北行天宮的「不老客家傳統麻糬」，乃是當地著名的排隊小吃，獲得許多消費者喜愛。但是近期傳出租金糾紛，並遭法院判決必須...

又一家老字號書店宣布熄燈 金石堂業者：最怕老客人眼淚攻勢

金石堂書局三峽北大店在地經營23年半，王姓業者今宣布將營業到9月20日，他說，年紀大了想留點時間給自己和妻子，也期待有緣...

台64下匝道接中正路 內側車道試辦開放右轉建康路

新北市交通局為改善中和區中正路（建康路至連城路段）往板橋方向外側平面車道車行秩序，試辦中正路、建康路口往板橋方向內側車道...

北市醫療暴力頻傳 衛生局警示：可處3年徒刑、30萬罰緩

北市日前發生民眾不滿「洗牙太痛」竟找人對牙醫施暴，而近年來醫療暴力事件層出不窮，北市衛生局提醒，醫院或診所落實急診暴力事...

2027完工？台北雙星一周2火警遭停工 捷運工程局說明

台北車站旁的雙子星大樓為兩棟建物，分別是53層的C1大樓、70層的D1大樓，並預計2027年完工。不料，12日、16日分...

新北社宅再添一處 鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

新北淡水海天段青年社會住宅新建工程今開工，基地位於中正東路二段與八勢一街交叉口旁，距離捷運紅樹林站僅3分鐘步程，西臨淡水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。