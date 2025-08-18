青春相伴共創菁桐 暑期工讀生編織社區溫度與記憶

在暑假的一個半月時間裡，新北市平溪區菁桐社區迎來兩位充滿活力的工讀學生，張玟杰與楊佩。他們參與了社區的據點服務、環境維護及文化體驗等多元活動，並在今(18)日舉辦的「絹印手作與成果展」中，向居民與夥伴們展示這段時間的學習與收穫。

張玟杰與楊佩分享，他們參加「教育部青年發展署社區職場體驗計劃補助」，在菁桐的體驗讓他們看見了不同於課堂的真實學習。透過協助據點活動，他們不僅更貼近長輩的生活，也從中培養了細心與耐心；參與社區導覽與文化介紹時，他們更深刻理解到地方歷史的重要，也提升了自信與表達能力。兩人表示，短短一個半月，卻讓他們收穫了滿滿的人情溫度與珍貴經驗。

在地居民們也因為學生的加入而感到耳目一新，許多長輩在與學生的互動中，主動分享礦業時期的回憶與生活故事，讓文化傳承自然地發生。同時，學生也透過活動設計與參與，將新的點子帶入社區，讓據點氛圍更加活潑，形成跨世代共學的良性循環。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生則指出，青年參與社區服務，不僅能增加社區的人力支持，更重要的是注入了新的思維與活力。他強調，當學生將所學付諸實踐，社區居民也能在互動中獲得啟發，這樣的雙向交流，正是社區永續與長照友善環境所需要的動能。

透過今天的絹印活動與作品成果展，這段暑期合作劃下圓滿句點，也象徵著社區與青年攜手共創的美好印記。未來，菁桐社區將持續歡迎更多青年投入，共同打造一個更溫暖、更有故事的地方。